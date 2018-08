Stop agli alcolici | ancora ' stretta' a Riccione Divieto assoluto dalle 20 per

Dazi - Coldiretti : con lo Stop di Cina +283% sbarchi di Soia dagli Usa in EuropaSBARCHI SOIA USA IN EUROPA : L’Unione Europea ha aumentato del 283% le importazioni di SOIA statunitense duramente colpita dalle ritorsioni cinesi scattate dopo le prime misure adottate dagli Stati Uniti nei confronti del gigante orientale. E’ quanto afferma la Coldiretti nel rendere noti i dati del primo report della Commissione Europea dal quale si evidenzia che stanno già avvenendo le maggiori importazioni di SOIA dagli USA previste dalla tregua sancita dall’incontro tra ...

“Limiti al turismo e Stop agli stranieri” : la svolta sovranista dell’Isola di Pasqua : «Gli stranieri si stanno prendendo il nostro territorio». L’ennesimo allarme di un premier dell’Est Europa, qui, non c’entra. Il Vecchio Continente è lontano 20 ore di aereo. Ma gli echi dell’ondata sovranista sembrano risuonare anche in mezzo al Pacifico, nella remota Isola di Pasqua. L’avvertimento è stato lanciato da Pedro Pablo Edmunds Paoa, si...

“MIA FIGLIA BLOCCATA IN AEROPORTO DA GIORNI”/ Mamma si scaglia contro Ryanair - ecco le cause dello Stop : Volo Ryanair cancellato e un gruppo di ragazzi italiani resta bloccato all'AEROPORTO Stansted di Londra. Una madre racconta tutto a TgCom24, la situazione si sblocca(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 18:49:00 GMT)

Prezzo God of War tagliato nei Flash Sales GameStop - offerte su Nintendo Switch e The Crew 2 : GameStop ha lanciato una nuova promozione chiamata Flash Sales, che mette in offerta molti videogiochi e console a prezzi tutto sommato convenienti. Innanzitutto ricordiamo che queste offerte sono riservate esclusivamente ai possessori delle carte Level 3 ed Epic. Vi consigliamo di sbrigarvi perché termineranno a breve, domani 29 luglio, salvo esaurimento scorte. Saranno attive sia online che in negozio. Cosa offre GameStop in questi Flash ...

Dall'Arci agli scout - in Fvg scoppia la rivolta contro lo Stop all'accoglienza : Appello alla giunta di 40 associazioni: 'Basta propaganda'. Roberti replica 'minacciando' il taglio dei fondi a chi critica

M5S e Lega tentano il taglio dei vitalizi in Emilia ma il Pd li Stoppa : 'Già aboliti' : 'C'è stata la riduzione del debito di 150 milioni di euro in tre anni, taglio degli incarichi esterni del 90%, diminuzione dei costi della politica, con l'abolizione dei vitalizi in anticipo rispetto ...

Sanremo 2019 - la rivoluzione di Baglioni : Stop alla divisione Big e Giovani. La gara sarà unica : Al Festival di Sanremo 2019 mancano ancora sette mesi, ma i motori della kermesse canora più importante d&rsquo...

Milleproroghe - Stop riforma intercettazioni : 'No al bavaglio all'informazione deciso dal Pd dopo caso Consip' : Questa riforma va incontro alle osservazioni raccolte', ha puntualizzato il ministro dell'Economia Giovanni Tria.

Stop a riforma intercettazioni - Bonafede 'Via la legge bavaglio - fatta per coprire Consip' : Stop del Consiglio dei ministri alla riforma delle intercettazioni. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Il milleproroghe, ...

Stop Stopping - Keep Moving : Kappa firma la nuova maglia del Napoli 2019 : Kappa Kombat Napoli 2019: svelata la nuova maglia del Napoli per il 2019 Il gioco è sempre più veloce e aggressivo. Il ritmo si alza, con accelerazioni improvvise che impongono standard crescenti di performance atletica. La Kombat si evolve, ancora. Il centro Ricerca & Sviluppo Kappa® in collaborazione con la SSC Napoli mette a punto un tessuto tecnico dalla grafica aggressiva e impattante ispirata alla natura più ...

Iliad - pubblicità ingannevole : Stop agli spot dal 20 luglio/ Il clamoroso autogol del Ceo Benedetto Levi : Iliad, pubblicità ingannevole: stop agli spot dal 20 luglio: il clamoroso autogol del Ceo Benedetto Levi. Alla presentazione, il dirigente diceva: "Gli altri si sono arricchiti con..."(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 16:22:00 GMT)

Camera approva taglio dei vitalizi - Matteo Salvini dichiara : 'Stop ai vecchi privilegi' : A tenere banco nel mondo dell'informazione made in Italy, nel corso delle ultime ore, è la notizia di Politica concernente l'approvazione, giunta dalla Camera, del tanto ambito taglio dei vitalizi, la cui delibera prevede che tale abolizione, dei vecchi privilegi previsti per gli ex-parlamentari, entrerà in vigore a partire dal prossimo gennaio 2019. Lo step successivo all'entrata in vigore del taglio ai vitalizi sarà l'approvazione del taglio ...

Brexit : la May dice Stop agli europei in cerca di lavoro : 'Accoglieremo sempre i professionisti qualificati che aiutano la nostra economia a prosperare, dai dottori alle infermiere, agli ingegneri e agli imprenditori ma - scrive il capo di governo - per la ...

Brexit - Theresa May chiude già le frontiere : "Solo professionisti - Stop agli europei in cerca di lavoro" : La premier interviene dopo le eclatanti dimissioni dal suo governo per la linea "morbida" intrapresa con la Ue. "Accoglieremo sempre - aggiunge - i professionisti qualificati ma, per la prima volta da decenni, avremo il pieno controllo dei nostri confini".