“Stava per rovinarmi” Giorgia Rossi allo scoperto | la rivelazione della bella di Balalaika

caffeinamagazine

: Occorre agire e non parlare. Questo mostro stava, una volta, per governare il mondo. I popoli lo spensero ma ora no… - mannocchia : Occorre agire e non parlare. Questo mostro stava, una volta, per governare il mondo. I popoli lo spensero ma ora no… - matteorenzi : Provo disgusto per chi ancora oggi ha insultato sui social un uomo che stava morendo. Un abbraccio affettuoso alla… - teatrolafenice : ?? Si racconta di Vivaldi - il prete rosso - che un giorno, mentre stava celebrando la messa, gli venne in mente una… -

(Di giovedì 2 agosto 2018) È un’estate che non dimenticherà mai.è il nuovo volto dello sport in televisione: ieri, con l’annuncio dei nuovi accordi commerciali di Mediaset, è arrivata anche l’ufficialità. Dopo l’esperienza di successo a, la giornalistaporta a casa un contratto a tempo indeterminato con la rete del Biscione. In queste settimane le luci dei riflettori, però, hanno creato anche alcuni problemi non di poco conto: il gossip, infatti, non ha risparmiato neanche la giovane giornalista sportiva. Tant’è che secondo gli esperti di cronaca rosa,avrebbe avuto un flirt con Miralem Pjanic, centrocampistaJuventus. Sarà vero? A troncare definitivamente queste voci ci ha pensato la diretta interessata in una lunga intervista al Corriere dello Sport: “Quel gossip, non vero, mi ha creato non pochi problemi ...