Stati Uniti e Cina ci riprovano | nuovi spiragli contro la guerra commerciale?

Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni individuali a due ministri del governo turco : Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni individuali a due ministri del governo turco – quello della Giustizia e quello dell’Interno – a causa di una controversia che riguarda la detenzione in Turchia del pastore evangelico statunitense Andrew Brunson. Brunson è The post Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni individuali a due ministri del governo turco appeared first on Il Post.

Tweet populisti dalla Russia anche sulla politica italiana. Come negli Stati Uniti : In varie occasioni, negli ultimi anni, hanno attivamente rilanciato i contenuti di profili di Twitter in italiano che sostenevano le posizioni dei partiti populisti oggi al governo

Tweet populisti dalla Russia anche sul voto italiano. Come negli Stati Uniti : In varie occasioni, negli ultimi anni, hanno attivamente rilanciato i contenuti di profili di Twitter in italiano che sostenevano le posizioni dei partiti populisti oggi al governo

Quegli spiragli di dialogo tra Stati Uniti e Iran : Il settore energetico è di vitale importanza per l'economia dell'Iran, che il mese scorso ha esportato 2,8 milioni di barili di petrolio e condensati. Ma l'angusto braccio di mare tra l'Iran e l'Oman,...

Stati Uniti d’Europa - criticare l’Unione che c’è per rilanciare la Federazione che manca : Con questo numero, Critica liberale rilancia il suo supplemento Gli Stati Uniti d’Europa, gloriosa testata federalista esistita a cavallo dell’800 e del ‘900, fino alla catastrofe bellica del ’39. Il momento è drammatico e difendere la prospettiva dell’integrazione pare tempo perso. Ma i liberali restano convinti che non vi siano alternative alla creazione di un vero soggetto democratico continentale, pena la definitiva scomparsa economica, ...

Richard Dreyfuss al Magna Grecia Film Festival : "Gli Stati Uniti vivono una involuzione" : Grandi ospiti e confessioni inattese. Invitato a Catanzaro, per la quindicesima edizione del Magna Graecia Film Festival , dedicata a Vittorio De Sica, l'attore Richard Dreyfuss, venerato interprete ...

Negli Stati Uniti si potranno scaricare gli schemi per produrre pistole con stampanti 3D : Legalmente, da domani, dopo che il principale distributore ha vinto una causa con il dipartimento di Stato The post Negli Stati Uniti si potranno scaricare gli schemi per produrre pistole con stampanti 3D appeared first on Il Post.

Negli Stati Uniti si potranno scaricare gli schemi per produrre le pistole con stampanti 3D : Legalmente, da domani, dopo che il principale distributore ha vinto una causa con il dipartimento di Stato The post Negli Stati Uniti si potranno scaricare gli schemi per produrre le pistole con stampanti 3D appeared first on Il Post.

Stati Uniti - donna uccide la figlia di 17 mesi facendole mangiare del sale : Una donna americana di 25 anni, originaria del South Carolina, ha avvelenato la figlia più piccola di 17 mesi dandole da mangiare molto sale. Il motivo del gesto della donna risiede nella disperata volonta' della giovane di riavvicinare il marito con cui stava divorziando. Per questo omicidio, mercoledì scorso, la ragazza è stata condannata a scontare una pena di 30 anni di reclusione in via definitiva. Giovane donna uccide la figlia con il ...

Stati Uniti : condannata la mamma che uccise la figlia col sale : La notizia che sta facendo il giro del mondo nelle ultime ore riguarda Kimberley Martines, una mamma del South Carolina, nel sud-est degli Stati Uniti d'America, la quale nel 2016 provocò la morte della sua bambina di soli 17 mesi. Apparentemente potrebbe sembrare un semplice delitto, ma ciò che più ha sconvolto gli inquirenti è stata la motivazione che ha portato la donna ad agire in questo modo: Kimberley uccise la sua bambina facendole ...

Stati Uniti-Asia : segretario Stato Pompeo - Usa vogliono intensificare partnership con area indo-pacifica : "Oggi, annuncerò 113 milioni di dollari in nuove iniziative statunitensi per sostenere le aree fondamentali del futuro: economia digitale, energia e infrastrutture", ha aggiunto Pompeo, secondo cui ...

Migranti - Conte da Trump : “Su questione Libia avremo cabina di regia insieme a Stati Uniti” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenuto alla Casa Bianca in una conferenza stampa congiunta con il presidente americano Donald Trump ha detto: "Con questo proficuo incontro abbiamo compiuto ulteriore passo in avanti per aggiornare la nostra cooperazione: siamo due governi del cambiamento, tante cose ci uniscono".Continua a leggere

Stati Uniti : condannata la mamma che uccise la figlia col sale : La notizia che sta facendo il giro del mondo nelle ultime ore riguarda Kimberley Martines, una mamma del South Carolina, nel sud-est degli Stati Uniti d'America, la quale nel 2016 provocò la morte della sua bambina di soli 17 mesi. Apparentemente potrebbe sembrare un semplice delitto, ma ciò che più ha sconvolto gli inquirenti è stata la motivazione che ha portato la donna ad agire in questo modo: Kimberley uccise la sua bambina facendole ...

Conte chiede una “cabina di regia” Italia-Stati Uniti per la Libia : Oggi il colloquio con Conte alla Casa Bianca: sul tavolo energia e difesa. All’Eni una licenza per l’America. Gli Usa: la missione Sophia va rivista