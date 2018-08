Stasera in tv | programmi tv di giovedì 2 agosto 2018

Cosa c’è Stasera in tv 1 agosto 2018 : film - programmi - serie tv - fiction - reality : Cosa c’è stasera in tv? Intanto segnalamo per gli appassionati del genere la quinta e ultima puntata di Temptation Island, il reality show che mette alla prova la fedeltà di sei coppie riunite in un resort turistico. Per chi ama lo sport sport c’è l’amichevole tra il Torino e la squadra di calcio brasiliana Chapecoense. Ci sono alcune serie tv, tra cui tre puntate di Elementary, la versione in chiave moderna di Sherlock Holmes; il programma di ...

Stasera IN TV " Film e Programmi 1 Agosto 2018 - : ...15 Al Bano Una voce nel sole 23:35 I ragazzi irresistibili Film Tv 2000 19:00 Attenti al lupo 19:30 Sconosciuti 20:00 Rosario a maria che scioglie i nodi 20:30 Tg 2000 20:45 Soul con monica mondo 21:...

Programmi TV di Stasera - mercoledì 1 agosto 2018. Su Rai1 SuperQuark : Piero Angela Rai1, ore 21.25: SuperQuark Ancora un episodio della seconda serie di Blu Planet della BBC apre SuperQuark. Con “I mari verdi”, il programma di Piero Angela scenderà nei caldi mari tropicali dove si trovano le barriere coralline, abitate da milioni di polpi che crescono, muoiono, depositano la loro base calcarea creando strutture a volte grandi come case. In Europa, decine di milioni di persone sono a rischio osteoporosi. Una ...

Stasera IN TV " Film e Programmi 31 Luglio 2018 - : ...15 Mountains and life 20:15 Serial killer earth 21:15 La battaglia dei cervelloni 21:38 La battaglia dei cervelloni 22:01 Oltre i confini della scienza 22:51 Oltre i confini della scienza 23:25 3 ...

Programmi TV di Stasera - martedì 31 luglio 2018. Su La5 la replica di Temptation Island : Filippo Bisciglia Rai1, ore 21.25: The Good Doctor - 1^Tv 1×7 – Un altro me: Shaun incontra Liam, un paziente autistico in cura al San Jose St. Bonaventure Hospital. Dovendo affrontare i pregiudizi dei genitori del giovane, il dottor Melendez lo difende per la prima volta e riconosce le sue eccezionali capacità. Sulla direttiva del dott. Glassman, Claire continua le sue sessioni di terapia per frenare il suo senso di colpa per la ...

Programmi TV di Stasera - lunedì 30 luglio 2018. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 : Squadra Speciale Cobra 11 Rai1, ore 21.25: Tutto può succedere 3 - 1ªTv Fiction di Alessandro Casale, Lucio Pellegrini del 2017, con Pietro Sermonti, Maya Sansa, Camilla Filippi. Prodotta in Italia. Primo episodio: Sara si sente il terzo incomodo tra Francesco e la sua famiglia e non sa cosa fare. Carlo decide di lanciarsi nel mondo della discografia insieme a Thony, mettendo ulteriormente in crisi il rapporto con Feven. Intanto, Andrea torna ...

Programmi TV di Stasera - domenica 29 luglio 2018. Su Rai4 la serata finale di Tomorrowland : Tomorrowland Rai1, ore 21.25: L’Allieva – Replica 1×01 Sindrome da cuore insospeso: Ad Alice manca solo l’esame di medicina legale per laurearsi, ma è una ragazza insicura. Una notte, mentre si trova in famiglia a Sacrofano, chiama la nonna che ha trovato la badante russa senza vita. Rai2, ore 21.05: Passione pericolosa Film del 2017 di Jerell Rosales, con James Franco, Paulina Singer. Trama: La diciassettenne Kelley ...

Programmi TV di Stasera - sabato 28 luglio 2018. Su Tv8 la differita di Benfica-Juventus : Caldara Rai1, ore 21.25: Ti sposo ma non troppo Film del 2014 di Gabriele Pignotta, con Vanessa Incontrada, Gabriele Pignotta. Trama: Le vite di Andrea, giovane ed affascinante donna delusa dall’amore, e Luca, single impenitente che per scelta sfugge all’amore, si incrociano per caso con quelle di Carlotta e Andrea, una coppia in crisi alla vigilia del matrimonio. Rai2, ore 21.05: Mai fidarti della tua ex Film del 2016 di Tom Shell, ...

Stasera IN TV " Film e Programmi 29 Luglio 2018 - : ...00 Rosario a maria che scioglie i nodi 20:30 Soul con monica mondo 21:00 Angelus di Papa Francesco 21:15 Jane Eyre Film 23:15 Effetto notte 23:45 Benedetta economia 0:45 Rosario da Pompei COMMENTA ...

Stasera IN TV " Film e Programmi 28 Luglio 2018 - : ...45 Blue Bloods serie tv 23:35 TG2 Dossier 0:20 TG2 Storie RAI 3 19:00 Tg3 19:30 TG Regione 20:00 Blob 20:30 Brunori SA 21:30 Master & Commander: Sfida ai confini del mare Film 23:45 TG3 Mondo 0:05 TG ...

Programmi TV di Stasera - venerdì 27 luglio 2018. Su Rai1 Velvet Collection : Velvet Collection Rai1, ore 21.25: Velvet Collection - 1^Tv Fiction di Gustavo Ron e Jorge Torregrossa del 2017, con Marta Hazas, Asier Etxeandía, Adrián Lastra. Prodotta in Spagna. Un passo alla volta: Manolito, sempre più attratto da Lourdes, non sa decidersi con Ines e Macarena annuncia a Eduard la sua intenzione di separarsi non appena si sarà ristabilito dall’infarto. Pedro, intanto, non riesce ad accettare la morte di Rita. Clara è gelosa ...

Stasera in tv programmi tv venerdì 27 luglio 2018 : Sport in tv . Seconda serata F ilm . Ghost Rider: Spirito di vendetta con Nicolas Cage, su Italia 2 , ch120, alle 23; Elser 13 minuti che non cambiarono la storia su Rai Movie , ch24, alle 23:10;...

Programmi TV di Stasera - giovedì 26 luglio 2018. Su Rai3 The Program : Ben Foster in The Program Rai1, ore 21.25: Don Matteo 10 - Replica Fiction di Jan Maria Michelini, Daniela Borsese, Monica Vullo del 2015, con Terence Hill, Nino Frassica. Piccole stelle: Una ragazzina di 12 anni (Enrica) con un futuro d’attrice viene trovata in coma dalla madre nel suo letto dopo aver bevuto una bottiglia d’acqua contenente barbiturici. I sospetti cadono subito sulla sorella (Cecilia) perché è stata lei a portarle ...