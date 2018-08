Star Wars episodio IX | iniziate le riprese

tvzap.kataweb

: Stelle tra le stelle. Il cast di Star Wars: Episode IX è stato annunciato. Che le riprese abbiano inizio:… - StarWarsIT : Stelle tra le stelle. Il cast di Star Wars: Episode IX è stato annunciato. Che le riprese abbiano inizio:… - SimonaCroisette : RT @_takecareofme_: 2019: - fine di Poldark - fine di Game Of Thrones - fine della Marvel per come l’abbiamo conosciuta - fine di Star War… - pertileluca : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Ci siamo, la lunga corsa che ci porterà al completamento della terza trilogia diè appena cominciato: il regista del nuovo film,IX, J.J. Abrams ha twittato un’immagine dal set annunciando il primo ciak. Bittersweetting this next chapter without Carrie, but thanks to an extraordinary cast and crew, we are ready to go. Grateful for @rianjohnson and special thanks to George Lucas for creating this incredible world and beginning a story of which we are lucky to be a part. #IX pic.twitter.com/FOfnGwVut5 — JJ Abrams (@jjabrams) 1 agosto 2018 Il film è ancora senza un titolo ufficiale e il messaggio del genio di Lost ma anche del rilancio del franchise diTrek e del settimodella saga (Il risveglio della forza) ideata da George Lucas si sofferma sulla pesante assenza di Carrie Fisher venuta a mancare nel 2017 all’improvviso. ...