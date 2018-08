Standard & Poor's assegna ad Acquirente Unico rating "BBB". Outlook stabile : Standard & Poor's ha assegnato ad Acquirente Unico il rating di lungo termine pari a "BBB" con Outlook "stabile", allineato a quello della Repubblica Italiana . L'assegnazione del rating è ...

Crescita - Standard & Poor’s taglia le stime per il 2018 : “Politica interna principale rischio” : Standard & Poor’s rifà i conti sull’Italia. L’agenzia di rating ha tagliato le stima sulla Crescita del Pil della Penisola: per il 2018 è ora atteso un +1,3% contro il precedente 1,5%. Stabili all’1,2% le previsioni per il 2019. Secondo S&P “l’incertezza sulle politiche e il commercio porterà probabilmente a una Crescita più lenta degli investimenti”. Secondo l’agenzia “la politica ...

Governo - Standard&Poor's prende tempo : "Da nomina nessun effetto sul rating" : Ormai il "Governo del cambiamento" è fatto, l'Italia è uscita dall'impasse degli ultimi giorni, i ministri sono già al lavoro (

Il G7 e Standard & Poor's guardano con serenità al nuovo governo : La nomina del nuovo governo in Italia non dovrebbe avere un effetto immediato sul rating sovrano" del Paese. Lo afferma Standard & Poor's in una nota, spiegando che la prossima settimana il governo dovrebbe ottenere la fiducia dal parlamento senza problemi. Tuttavia l'agenzia di rating sottolinea che "al momento mancano dettagli sul piano economico e di bilancio del governo". Proprio "il piano continuerà ad essere l'elemento ...