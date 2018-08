“Sta per succedere” Nadia Toffa lo annuncia senza giri di parole

Tour de France - giornata pazza per Dumoulin : “Stamattina non avevo la divisa ed ero nervosissimo - poi…” : Il ciclista olandese racconta il retroscena della divisa, svelando di averla avuta a pochi minuti dalla partenza Tom Dumoulin vince la ventesima e penultima tappa del Tour de France, una cronometro individuale di 31 km con partenza da Saint-Pée-sur-Nivelle e arrivo a Espelette. Geraint Thomas conquista virtualmente la Grande Boucle, giungendo terzo oggi al traguardo. Foto Marco Alpozzi – LaPresse L’olandese della Sunweb si ...

Roger Federer - ‘cosa sarebbe successo se…’ il clamoroso retroscena su Wimbledon 2003 : “Stavo per ritirarmi - ma poi…” : Roger Federer ha svelato un particolare retroscena su Wimbledon 2003, il primo Slam vinto nella sua carriera: il campione svizzero stava per ritirarsi a causa di un problema alla schiena Tramite un video riepilogativo dei suoi 8 successi a Wimbledon, pubblicato sulla sua pagina Facebook, Roger Federer ha svelato alcuni particolari aneddoti su Championship da lui giocati. Particolarmente significativo quello legato all’edizione 2003 ...

ISRAELE È “StaTO NAZIONE DEL POPOLO EBRAICO”/ Ultime notizie : vince Netanyahu ma perde la democrazia? : ISRAELE, approvata legge controversa: da oggi è "Stato-NAZIONE del POPOLO ebraico", declassata la lingua araba e ridotti "diritti" dei cittadini arabi. Le reazioni e le contestazioni(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 17:22:00 GMT)

Pisa - blitz della Casa della Donna in consiglio comunale per chiedere le dimissioni dell’assessore “Stalker della ex” : Dopo la petizione arriva la protesta. Alcune decine di manifestanti che stanno partecipando al presidio promosso dalla Casa della Donna fuori dal comune di Pisa contro la nomina ad assessore di Andrea Buscemi, e hanno approfittato di un momento di sospensione dei lavori del consiglio comunale, raggiunto il quarto piano di palazzo civico e l’aula consiliare gridando “dimissioni, dimissioni”. L’assessore Andrea Buscemi è ...

Ordine dei Medici di Napoli e provincia : “Status di pubblico ufficiale per i medici” : Status di pubblico ufficiale per i Medici, approda alla Camera la proposta di legge per combattere gli atti di violenza sui camici bianchi. Silvestro Scotti: «Quando la politica e le istituzioni lavorano assieme si possono raggiungere grandi risultati. Questo è l’impegno dell’Ordine dei Medici di Napoli». «Abbiamo raggiunto un risultato importante, dopo le infinite battaglie portate avanti per accendere un faro sul tema della violenza nei ...

Conte : “Sta per iniziare lo sbarco della Diciotti”. La chiamata di Mattarella sblocca la situazione : «Sta per iniziare lo sbarco dei migranti che sono a bordo della nave Diciotti - scrive in una nota il premier Giuseppe Conte -. Le procedure di identificazione delle persone che erano a bordo, con particolare riguardo a quelle a cui risulterebbero imputabili le condotte che configurano ipotesi di reato, sono state completate. Nei prossimi giorni pr...

Pisa - petizione contro l’attore assessore per la destra : “Stalker della ex condannato a risarcire - il sindaco lo rimuova” : Davanti ai giudici aveva cercato di ribaltare la prospettiva: era lui calunniato dalla ex che lo aveva denunciato per stalking. Ma i giudici della corte di Appello di Firenze non hanno creduto ad Andrea Buscemi, attore, regista teatrale e conduttore televisivo diventato ora assessore alla Cultura della giunta guidata da Michele Conti, la prima di centrodestra nella storia della città della Torre. Con la sentenza di un anno fa lo avevano in parte ...

“Sta per succedere a quei 12 bambini”. Intrappolati nella grotta - la verità choc : Hanno tenuto il mondo con il fiato sospeso per ben 9 giorni, resistendo senza cibo. Ma alla fine ce l’hanno fatta. Sono stati trovati tutti vivi i 12 baby calciatori dispersi in una grotta della Thailandia con il loro allenatore. Gli sforzi per salvarli sono continuati incessanti. Poi ieri l’accelerazione: una squadra di sub ha lavorato tutta la notte per posizionare una corda nei cunicoli allagati della grotta di Tham Laung. ...

Germania - ministro Seehofer minaccia di lasciare sui migranti | Dal partito però assicurano : “Stabilità governo non in questione” : Germania, ministro Seehofer minaccia di lasciare sui migranti | Dal partito però assicurano: “Stabilità governo non in questione” Germania, ministro Seehofer minaccia di lasciare sui migranti | Dal partito però assicurano: “Stabilità governo non in questione” Continua a leggere L'articolo Germania, ministro Seehofer minaccia di lasciare sui migranti | Dal partito però assicurano: “Stabilità governo non in ...

M5s - Sgarbi : “Sta avvenendo il loro declino - come avevo detto nel discorso alla Camera. Per me è un paradiso” : Ospite negli studi di Otto e mezzo (su La7) Vittorio Sgarbi ribadisce quanto già detto in Parlamento durante il voto di fiducia al governo Conte (in un discorso diventato poi virale sul web): “Sta avvenendo il declino del M5s. È saltato lo schema destra-sinistra, abbiamo un politica nuova che non sappiamo cosa sia. Per me è una meraviglia, un paradiso straordinario” ironizza il critico d’arte L'articolo M5s, Sgarbi: “Sta ...

Claudio Sona svela perché si è lasciato/ Mario Serpa non ci sta : “State in silenzio invece di dire c*gate!” : Claudio Sona svela perché si è lasciato con Mario Serpa, l'opinionista di Uomini e Donne non ci sta e sbotta: “State in silenzio invece di dire c*gate!”.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 17:22:00 GMT)

L’ombrellina di Rossi dice addio alla MotoGp per ‘colpa’ di Valentino : “Stare accanto a lui è un’emozione unica” : Erica Tiburzi, ombrellina di Valentino Rossi al Mugello, ha deciso di smettere con la MotoGp: l’avvenente modella spiega le motivazioni che l’hanno spinta a dire addio alla griglia di partenza Erica Tiburzi ha presenziato all’ultima pole position di Valentino Rossi al Mugello nelle vesti di ombrellina. La bellissima perugina ha deciso di concludere così la sua carriera da grid girl ed ha rinunciato al pRossimo appuntamento di ...

“Sta male - non può esibirsi”. Paura per il famosissimo cantante : Una notizia che aveva iniziato a circolare nelle ultime ore e che è stata poi resa ufficiale da un comunicato che ha creato non poca apprensione tra i fan italiani, costretti a fare i conti con i problemi di salute di uno dei mostri sacri della musica internazionale, impegnato proprio in questi giorni nell’ennesimo bagno di folla. Eddie Vedder, storico leader dei Pearl Jam e considerato una della voci più belle nella storia del ...

Astronomia : scoperte “troppe” stelle massicce nelle galassie “Starburst” - sia vicine che lontane : Un gruppo di scienziati, con a capo l’astronomo Zhi-Yu Zhang dell’Università di Edinburgo, ha usato il telescopio ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) per studiare l’Universo remoto, e in particolare stimare la proporzione di stelle massicce in quattro galassie di tipo “starburst” lontane e ricche di gas [1]. Queste galassie vengono viste quando l’Universo era molto più giovane di adesso, così ...