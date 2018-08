Spyro Reignited Trilogy | Spyro 2 e 3 non saranno inclusi su disco e dovranno essere

Spyro : Reignited Trilogy uscirà su PC e Nintendo Switch? : Ufficialmente Spyro: Reignited Trilogy è atteso a settembre su Xbox One e PS4, da qualche giorno però hanno cominciato a circolare in rete delle voci secondo le quali sarebbe in cantiere anche la versione PC e Nintendo Switch. Activision nel frattempo ha mantenuto il silenzio.Ora però queste voci sembrano trovare conferma, sul sito ufficiale del gioco (la sezione britannica) compaiono le versioni PC e Switch nel menu a tendina in cui sono ...

Spyro : Reignited Trilogy permetterà di giocare con la soundtrack originale o quella rimasterizzata : Spyro: Reignited Trilogy farà il suo debutto a settembre su PS4 e Xbox One, si tratta di una collection contenente le prime 3 avventure, completamente ricreate da zero del famoso drago viola. Spyro è stato una delle icone più famose degli anni 90' e molti fan chiedevano da tempo un trattamento simile a quello riservato a Crash qualche anno fa.Come riporta Gamingbolt, questo remake sfoggerà una colonna sonora riadattata (come per la parte ...

Spyro : Reignited Trilogy si mostra in un lungo video di gameplay del livello Colossus : Il draghetto viola più amato dei videogiochi si appresta a tornare sul mercato in una riedizione per PS4 e Xbox One, la Spyro: Reignited Trilogy che sarà disponibile su queste due piattaforme a partire dal 21 settembre 2018.Un buon espediente per ingannare l'attesa della release potrebbe essere quello di gustarsi un lungo video di gameplay di questa riedizione, che mostra alcune fasi di gioco tratte dal livello Colossus di Spyro 2: Ripto's Rage. ...

Spyro Reignited Trilogy torna a mostrarsi in un nuovo colorato video gameplay : La serie Spyro è stata a lungo considerata una delle più iconiche dell'era della prima PlayStation grazie al suo adorabile drago viola e, con il nuovo filmato dedicato a Spyro Reignited Trilogy che è stato rilasciato, potete sperimentare più da vicino la nuova collection in attesa del suo arrivo.Il nuovo filmato di gameplay, riportato da Dualshockers, è stato pubblicato da PlayStation Underground e mostra alcune sezioni del secondo gioco della ...

Spyro : Reignited Trilogy potrebbe giungere su Nintendo Switch : Spyro: Reignited Trilogy potrebbe approdare sull'ammiraglia Nintendo, stiamo parlando di Switch naturalmente, e a suggerirlo non è altro che Crash N. Sane Trilogy.Come possiamo vedere infatti un utente canadese ha segnalato su Reddit di aver ottenuto la sua copia di Crash per Switch con un certo anticipo, ed una volta avviato il gioco ha notato come non fosse più possibile sbloccare il video di Spyro tramite il codice segreto. Il video di Spyro ...

Un video mette a confronto Spyro : Reignited Trilogy per PS4 con i titoli originali per la prima PlayStation : Spyro: Reignited Trilogy è stato annunciato ufficialmente nel mese di aprile di quest'anno e arriverà a settembre, su PS4 e Xbox One. La raccolta includerà i capitoli Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage! e Spyro Year of the Dragon, ognuno con grafica e sonoro completamente rinnovati.Manca ancora un po' di tempo prima dell'arrivo della collection e, per ingannare l'attesa, ecco un interessante video pubblicato da PlayStation Access che mostra ...

E3 2018 : ammiriamo Spyro Reignited Trilogy in un nuovo video gameplay : Non si è mostrato nelle varie conferenze ma non per questo risulta completamente assente: Spyro Reignited Trilogy non ha di certo perso l'occasione di presenziare all'E3 2018. Toys for Bob, team che si sta occupando del ritorno in una veste completamente rinnovata dei primissimi tre capitoli delle avventure del draghetto viola, si è accaparrato uno spazio all'interno di PlayStation Live from E3. Peter Kavic di Toys for Bob ha giocato live per ...

Spyro Reignited Trilogy : diffusi nuovi concept art molto interessanti : Il lancio di Spyro Reignited Trilogy non è troppo vicino eppure gli sviluppatori Toys fo Bob hanno pubblicato in rete alcuni concept art dedicati al titolo che sicuramente sapranno stuzzicare nel modo giusto gli appassionati della celebre saga, riporta VG247.Le immagini testimoniano la cura e l'amore con cui viene svolto il lavoro da parte del team. Possiamo vedere il tanto amato draghetto viola, ma anche altre creature tra cui tartarughe, ...