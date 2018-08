Spread vola a 250 punti

Borsa : Europa avanti in calo anche dopo Boe - pesano dazi. Spread vola : Lo Spread Btp-bund vola a 250 punti base sui livelli di metà giugno, il rendimento del Btp decennale torna al 3%. Pesa un clima sui mercati di avversione al rischio e c'è attesa per le decisioni dell'...

Btp chiude in calo - volatile su politica - Spread a 228 pb : Seduta volatile per il secondario italiano, che ha subito il colpo delle tensioni in seno al governo e in particolare intorno alla posizione del ministro all'Economia Giovanni Tria.

Euro - Savona : "Pronti a ogni evento". Spread vola a massimi seduta : L'assenza di pieni poteri della BCE sul cambio - avverte Savona - causa una situazione in cui la crescita dell'economia dell'Eurozona risulta influenzata, se non determinata, da scelte o vicende che ...

Euro - Savona : Pronti a ogni evento. Spread vola a massimi seduta : L'assenza di pieni poteri della BCE sul cambio - avverte Savona - causa una situazione in cui la crescita dell'economia dell'Eurozona risulta influenzata, se non determinata, da scelte o vicende che ...

Euro - Savona : "Pronti a ogni evento". Spread vola a massimi seduta : L'assenza di pieni poteri della BCE sul cambio - avverte Savona - causa una situazione in cui la crescita dell'economia dell'Eurozona risulta influenzata, se non determinata, da scelte o vicende che ...

Lo Spread Italia-Grecia scivola verso i 100 punti : ora è Atene a rischiare il contagio : L'uscita dal programma di aiuti della Grecia e le tensioni attorno alla situazione politica italiana stanno provocando una convergenza inaspettata solo qualche mese fa

Rassicurazioni Tria non sufficienti - coppia Bagnai-Borghi fa volare Spread +10% a 240 punti : Le Rassicurazioni del ministro dell'Economia Giovanni Tria all'Eurogruppo non sono sufficienti ad arginare la nuova ondata di sell off che si abbatte sui bond italiani. Tria ha affermato che "l'euro non è in discussione".

Borsa - Milano volatile -0 - 2% - Ue in lieve rialzo - Spread giù a 224 : Roma, 15 giu. , askanews, Scambi mattutini con una certa volatilità alla Borsa di Milano, dove dopo un avvio di seduta in flebile rialzo l'indice Ftse-Mib scivola al meno 0,23 per cento. Ieri l'indice ...

Lo Spread scende a 236 punti - Piazza Affari vola (+3 - 4%) sulle parole di Tria : Netto rialzo della Borsa milanese, accompagnato dai progressi di tutti gli altri listini continentali a cominciare da Madrid, all'apertura di una settimana che avrà gli occhi puntati sulle riunioni delle principali banche centrali (Federal Reserve, Bce e Banca del Giappone) . Le rassicurazioni del ministro dell'Economia Tria sul debito e sull'euro favoriscono il ritorno sugli asset italiani...

Borsa : Piazza Affari vola con le banche e chiude +3 - 4%. Spread giù : Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento del 3,42% a 22.086 punti. Forte recupero per i titoli bancari: le 'big' Unicredit e Intesa hanno segnato una ...

Piazza Affari vola con le banche. Spread in forte calo : Teleborsa, - Partenza in forte rialzo per Piazza Affari , che beneficia delle rassicurazioni del Ministro dell'Econonomia Tria sulla posizione dell'Italia nei confronti dell'euro e sulla volontà del ...

Spread vola a 270 punti - Piazza Affari in calo : Forte pressione sui Btp: lo Spread sulla scadenza decennale sfiora i 270 punti base (267) da 255 della chiusura di ieri, con un rendimento del Btp al 3,01%. Spread in rialzo anche sul due anni, a 221...

La Borsa apre in calo. E lo Spread vola a 262 punti : Apertura difficile per Piazza Affari e per lo spread. Nell'ultimo giorno della settimana valido per gli scambi, a inizio seduta lo spread tra Btp e Bund è schizzato immediatamente a 268 punti. Solo in ...

Piazza Affari in altalena - Spread vola a 253 punti base : Timori, nei mercati finanziari, per i piani del governo e il prossimo addio della Bce al Qe. La borsa, dopo un avvio in positivo, fa un brusco calo - Lo spread vola a 253 punti base, riavvicinandosi ...