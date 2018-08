Spider-Man | pubblicate delle nuove splendide immagini in 4K tratte dalla versione PS4 Pro

Marvel’s Spider-Man : provato in anteprima il nuovo videogame dedicato all’Uomo Ragno : Di giochi su Spiderman ne sono stati fatti tantissimi, alcuni non erano niente male, altri era meglio dimenticarli, ma sicuramente quello che è rimasto nel cuore degli appassionati è il gioco uscito nel 2000 su Playstation. Diciotto anni dopo, in esclusiva su PlayStation 4, il tessiragnatele sembra tornare più in forma che mai, presentandosi con un nuovo look e una libertà di movimento eccezionale, che il giocatore può provare sin ...

Marvel's Spider-Man - prova : Nel corso degli ultimi cinquant'anni alcuni tra i più grandi pensatori hanno analizzato l'esplosione di Spider-Man all'interno della cultura pop. Tutti sono d'accordo su un punto: chi si nasconde dietro la maschera è uno di noi, vive i nostri conflitti quotidiani, i problemi di soldi e le delusioni dell'adolescenza; rappresenta tutti i ragazzi e le ragazze che si sono trovati di fronte al dubbio esistenziale, che hanno faticato a determinare il ...

Spider-Man : Peter Parker potrebbe lavorare per Tony Stark : Pochi giorni fa, i primi cinque minuti di Spider-Man per PS4 sono stati rivelati al pubblico al VK Fest di San Pietroburgo e da allora i fan hanno iniziato a scavare in profondità nel filmato. Un easter egg trovato in una scena, nella stanza di Peter Parker, potrebbe aver indicato dove il nostro protagonista potrebbe lavorare - o voler lavorare -, e cioè per Tony Stark.Come segnala Segmentnext, l'utente Reddit "xshravyx" è stato abbastanza ...

Spider-Man : la nuova figure tratta dall'esclusiva PS4 si mostra in tutta la sua bellezza : E mentre il nuovo gioco di Spider-Man entra in fase gold, nel frattempo Hot Toys e Sideshow Collectibles aprono i preordini per questa nuovissima figure di Spidey di bellezza sopraffina.Come infatti cita anche Dualshockers, la statuetta indossa la tuta che vedremo indossare a Peter Parker all'interno del gioco. E' stata inoltre realizzata in scala 1:6 per un'altezza di 30 centimetri. Dettagli e cura nella realizzazione di questa piccola opera ...

Spider-Man di Insomniac Games è ufficialmente in fase gold : Manca ormai davvero pochissimo all'uscita di Spider-Man di Insomniac Games, che arriverà sul mercato in esclusiva per PS4 tra poco più di un mese, il prossimo 7 settembre. Tramite un post apparso sul profilo Twitter dello studio, il team ha annunciato che il gioco è entrato in fase gold, un traguardo importante per una delle produzioni più attese dell'anno.Il post è corredato da una divertente immagine dell'Uomo Ragno, che con un'espressione ...

Spider-Man : ecco 20 minuti di gameplay inedito tratti da una nuova demo del gioco : Sul palco di un evento speciale tenuto da Sony Interactive Entertainment nell'ambito della Ani-Com & Games di Hong Kong è stata mostrata al pubblico una demo di gameplay nuova di zecca di Spider-Man, che ha permesso agli astanti di godersi circa 20 minuti di gioco dell'atteso titolo di Insomniac in uscita il prossimo 7 settembre.Fortunatamente lo spettacolo non è stato fruibile solo dai partecipanti alla fiera, dato che DualShockers riporta ...

Spider Man PS4 ha tratto ispirazione anche dal passato della serie - editoriale : Dopo aver deliziato l'utenza PS4 con Ratchet and Clank, i ragazzi di Insomniac Games stanno per tornare con una delle esclusive più attese dell'anno: Spider-Man. Per la prima volta in assoluto, il team di Burbank si è ritrovato a sviluppare un gioco di cui non possiede la proprietà intellettuale ma ciò non gli ha impedito di dedicarcisi con cura e passione. Del resto, tra fumetti, cartoni animati, film e videogame, il personaggio partorito dalle ...

Uno Spider-Man più dinamico che mai - Insomniac Games pronta a fare scintille : Mancano ancora una manciata di settimane all'avvento sugli scaffali di Spider-Man, il nuovo titolo dedicato al supereroe Marvel più amato di sempre, e ovviamente tanta è la curiosità di scoprire cosa avranno confezionato i ragazzi di Insomniac Games. Un nome che rappresenta una garanzia quello degli sviluppatori, che sono chiamati a riscattare una fama non proprio rosea nell'ambito videoludico, visti i diversi prodotti rilasciati nel corso dei ...

PS4 Pro Amazing Red : a settembre la versione dedicata a Spider Man : Ma quanto è bella la PS4 Pro Amazing Red in edizione limitata? Fantastica e disponibile anche per PS4 dal 7 settembre. Sì, bisogna attendere ancora più di un mese per questo gioiellino tutto rosso che include anche il secondo dual shock. PS4 Pro Amazing Red e PS4 dal 7 settembre In attesa di Spider-Man Homecoming 2, Sony ha deciso di farci ancora più del male presentando due versioni, PS4 e PS4 Pro, dedicate al nuovo film della Marvel. La ...

Spider-Man : Nuovi dettagli in Anteprima dal Comic-Con : In queste ore a San Diego si sta tenendo l’edizione 2018 del Comic Con, in tale occasione sono state rilasciate nuove informazioni per Spider-Man che vogliamo condividere con voi, ricordandovi che il gioco uscirà il 7 Settembre in esclusiva Playstation 4. Nuovi dettagli per Spider-Man Di seguito alcune novità: Silver Sable viene interpretata da Nichole Elise ed è ingaggiata da Norman Osborn Miles Morales ...

Spider-Man : emergono novità riguardo Miles - Mary Jane - Velocity Suit - Black Cat e molto altro : In occasione di un livestream trasmesso al San Diego Comic-con, sono state rivelate alcune novità riguardo Spider-Man, il titolo dedicato al celebre supereroe Marvel di Insomniac Games.Come riporta Dualshockers, il Creative Director dello studio Bryan Intihar e l'xecutive Creative Director di Marvel Bill Rosemann si sono lasciati andare in interessanti dichiarazioni:Cosa ne pensate di queste dichiarazioni?Read more…

Annunciata PS4 rossa di Spider-Man Limited Edition - come migliora su PS4 Pro : I bundle PlayStation 4 Pro e PS4 di Marvel’s Spider-Man in edizione limitata usciranno il prossimo 7 settembre. Finalmente è arrivato l’annuncio ufficiale. La confezione con PS4 Pro in edizione limitata comprende una console PS4 Pro da 1 TB “Amazing Red” personalizzata interamente con il logo di Spider-Man, un controller wireless DualShock 4 abbinato, il gioco Spider-Man in versione fisica e un codice per scaricare dal PlayStation Store il DLC ...

THE AMAZING Spider Man 2 : IL POTERE DI ELECTRO/ Su Rai 4 il film diretto da Marc Webb (oggi - 20 luglio 2018) : The AMAZING SPIDER-Man 2 - Il POTERE di ELECTRO, il film in onda su Rai 4 oggi, venerdì 20 luglio 2018. Nel cast: Andrew Garfield e Jamiee Foxx, alla regia Marc Webb. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 11:32:00 GMT)

Fan di Spider-Man? Ecco le fantastiche PS4 Pro e PS4 in Limited Edition : Il San Diego Comic-Con non è stato semplicemente l'occasione per dare un'occhiata da vicino a un nuovo trailer di Spider-Man ma anche per scoprire due bundle che ci propongono delle edizioni limitate di PS4 e PS4 Pro davvero fantastiche per tutti i fan dell'Uomo Ragno.Come segnalato da DualShockers, in contemporanea all'uscita del titolo ci sarà spazio anche per il lancio di due console: una PS4 Pro da 1 TB che verrà proposta a un prezzo di ...