Spazio | missione New Horizons | telescopi puntati su Ultima Thule

Spazio - countdown per BepiColombo : la missione europea partirà alla volta di Mercurio il 19 ottobre : È iniziato il countdown per BepiColombo, prima impresa europea di esplorazione di uno dei pianeti più estremi del Sistema solare: Mercurio. Secondo quanto annunciato dall’Agenzia spaziale europea e da Arianaspace, la missione congiunta Esa-Jaxa partirà dallo Spazioporto di Kourou, in Guyana Francese, il 19 ottobre 2018, alle 03:34 ora italiana, per mezzo del lanciatore Ariane 5. La data annunciata – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana ...

Spazio - Missione ExoMars : lanciato concorso per dare un nome al rover che partirà alla volta di Marte nel 2020 : Cercasi nome per il rover di ExoMars 2020. L’astronauta Esa Tim Peake ha annunciato che l’agenzia spaziale inglese ha indetto un concorso per dare un nome al rover che partirà alla volta di Marte nel 2020. L’annuncio è stato dato quest’oggi presso il Salone Aerospaziale di Farnborough che si sta svolgendo in questi giorni nel Regno Unito. “Marte è una destinazione affascinante e il rover di ExoMars è un parte fondamentale del ...

Spazio : la NASA seguirà dal Senegal la fase finale della missione New Horizons : Il mese prossimo decine di scienziati della NASA si recheranno in Senegal per osservare la fase finale della missione spaziale New Horizons: dopo avere osservato da vicino Plutone, la sonda dell’agenzia spaziale statunitense si è spinta oltre, dirigendosi verso un oggetto noto come MU69. Dal Senegal il team potrà sfruttare un’occultazione stellare (avviene quando un oggetto è allineato direttamente con una stella lontana) che ...

Snoopy torna nello Spazio : i Peanuts in missione per la NASA : La collaborazione contribuirà a coinvolgere gli studenti nelle attività di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, promuovendo le future missioni esplorative nello Spazio profondo della NASA. L'...

Spazio - Israele : prima missione privata sulla Luna a febbraio 2019 : Il quotidiano “Haaretz” ha reso noto che la prima missione di Israele sulla Luna partirà il 13 febbraio 2019 con il lancio a dicembre di una navicella che impiegherà circa due mesi per raggiungere il satellite. L’iniziativa di SpaceIL partecipa al concorso Google Lunar XC Prize per far sbarcare sulla Luna il primo veicolo spaziale senza equipaggio finanziato da privati. La competizione si è ufficialmente conclusa lo scorso ...

Spazio - missione Rosetta : l’ossigeno molecolare nella chioma della cometa 67P potrebbe avere origini primordiali : La cometa di Rosetta è al centro di una nuova scoperta. Secondo uno studio condotto dall’Imperial College di Londra, l’ossigeno molecolare rilevato intorno a 67P Churyumov-Gerasimenko potrebbe provenire dall’interno della cometa e non dalla sua superficie. Gli strumenti a bordo di Rosetta – riporta l’Agenzia Spaziale Italiana – hanno analizzato i componenti della sua chioma rilevando che oltre a percentuali di acqua, monossido ...

Spazio - Cugno - Tas - : Italia in evidenza con la missione Exomars : Così Walter Cugno, vice presidente del settore esplorazione e scienza di Thales Alenia Space , Leonardo, , parlando del fondamentale contributo Italiano alle due missioni spaziali Exomars dell'Esa, a ...

Spazio : Spaceflight e Virgin Orbit - nuovo contratto per una futura missione congiunta : La moderna esplorazione spaziale vede un legame sempre più stretto tra pubblico e privato, con accordi specifici che a partire dal settore commerciale si stanno progressivamente estendendo a quello tecnico-scientifico. Al tempo stesso, si rinsalda la rete dei principali protagonisti dello Spazio privato. È il caso ad esempio delle aziende spaziali Spaceflight e Virgin Orbit, che hanno firmato un nuovo contratto per una futura missione ...

Spazio : si prepara la prima missione diretta a una coppia di asteroidi : Cominciano i preparativi per la prima missione spaziale diretta ad una coppia di asteroidi: si chiama ‘Hera’, come la dea greca del matrimonio, ed e’ organizzata dall’Agenzia spaziale europea (Esa) con l’obiettivo di raggiungere nel 2026 il sistema binario di asteroidi Didymos (‘gemelli’ in greco). Il duo è formato dal corpo principale Didymos A, grande come una montagna dal diametro di 780 metri, e ...

Spazio - missione Euclid : pronto al via l'occhio infrarosso NISP : Roma, 18 giu. , askanews, È stato consegnato allo stabilimento di Thales Alenia Space a Torino il modello avionico , AVM, dello strumento NISP , Near Infrared SpectroPhotometer, l''occhio' nell'...

Spazio - missione Euclid : consegnato occhio dell’infrarosso - scruterà l’Universo Oscuro : È stato consegnato allo stabilimento di Thales Alenia Space a Torino il modello avionico (AVM) dello strumento NISP (Near Infrared SpectroPhotometer) l’“occhio” nell’infrarosso che, insieme a quello nel visibile VIS, permetterà alla missione spaziale dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) Euclid di studiare con un livello di accuratezza mai raggiunto prima. L’obiettivo di Euclid – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – è quello di ...

Spazio : l’Italia celebra i 10 anni della missione Fermi della NASA : Oggi si celebra il decimo anniversario della missione NASA Fermi, lanciata l’11 giugno del 2008, e alla quale l’Italia partecipa con l’Agenzia spaziale italiana (sai), l’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) e l’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn). L’Infn – riporta Media INAF – vuole festeggiare i primi 10 anni di osservazioni di Fermi con una serie di iniziative che si svolgeranno durante un intero anno su tutto il ...

Spazio - TAS : contratto con ESA per missione studio Universo : Roma, 4 giu. , askanews, Thales Alenia Space , joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, ha annunciato oggi di aver siglato un contratto con l'Agenzia Spaziale Europea , ESA, per lo studio di fase ...

Spazio - Esa : Gerst pronto per 'Horizons' - seconda missione su Iss : Roma, 4 giu. , askanews, Tutto pronto per il lancio del prossimo equipaggio della Stazione spaziale internazionale. La Soyuz MS-09 che porterà sul laboratorio orbitante l'astronauta tedesco dell'...