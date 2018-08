Spazio | la NASA frena sulla ISS privata a partire dal 2024

Spazio : al via l’attività scientifica di Tess - il “cacciatore” di esopianeti della NASA : Niente vacanze estive per Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite), la missione NASA lanciata il 18 aprile 2018 per cercare esopianeti relativamente vicini, subito dopo i confini del Sistema Solare. Il satellite, che ha intrapreso il suo viaggio nello Spazio a bordo del vettore Falcon 9 di SpaceX, lo scorso 25 luglio ha dato il via alle operazioni scientifiche e si prepara a trasmettere i primi dati durante il mese di agosto. Gli invii ...

ISS : raccolta differenziata nello Spazio - la NASA fa prove di riciclo : Anche la spazzatura dà una mano alla scienza. Lungi dall’essere una necessità strettamente casalinga, lo smaltimento dei rifiuti è un problema anche per gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale e la NASA lo risolverà con la tecnologia. Gli abitanti della ISS accumulano periodicamente fino a 2 tonnellate di spazzatura a bordo, per un totale di 12 tonnellate all’anno, che rispediscono ciclicamente a Terra con le navette degli ...

Chi vuole aiutare la Nasa a gestire i rifiuti nello Spazio? : (Foto: Paolo Nespoli/ESA/Nasa/Getty Images) Risparmiare spazio, ridurre i rischi fisici e biologici e riciclare sono i requisiti richiesti dalla call della Nasa per la progettazione di nuovi sistemi di smaltimento dei rifiuti spaziali in vista di missioni che via via si allontanino sempre di più dalla Terra. L’agenzia sta organizzando per il 24 luglio una giornata di incontro con le aziende interessate per chiarire i punti chiave del bando, ...

Spazio : la NASA seguirà dal Senegal la fase finale della missione New Horizons : Il mese prossimo decine di scienziati della NASA si recheranno in Senegal per osservare la fase finale della missione spaziale New Horizons: dopo avere osservato da vicino Plutone, la sonda dell’agenzia spaziale statunitense si è spinta oltre, dirigendosi verso un oggetto noto come MU69. Dal Senegal il team potrà sfruttare un’occultazione stellare (avviene quando un oggetto è allineato direttamente con una stella lontana) che ...

Snoopy torna nello Spazio : i Peanuts in missione per la NASA : La collaborazione contribuirà a coinvolgere gli studenti nelle attività di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, promuovendo le future missioni esplorative nello Spazio profondo della NASA. L'...

Vita nello Spazio : rifiuti e missioni di lunga durata - la NASA a caccia di progetti innovativi : Ottimizzare le risorse, ridurre il quantitativo dei rifiuti, riutilizzare i materiali e riciclare elementi preziosi quali acqua ed aria: sono alcuni degli imperativi che regolano la quotidianità a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Infatti, le missioni di rifornimento verso la casa cosmica portano in orbita circa 12 tonnellate di materiale ogni anno e da esso derivano ovviamente i rifiuti, che vengono smaltiti quando i cargo tornano ...

Spazio - Cina : “Entro il 2030 lanciatori super potenti per battere la Nasa” : Entro il 2030 la Cina svilupperà vettori spaziali più potenti di quelli attualmente utilizzati dalla Nasa. E’ la previsione rivelata durante un discorso pubblico all’Universita’ Tsinghua, una delle piu’ prestigiose del Paese, da un accademico dell’Accademia di Ingegneria e capo progetto dell’Accademia della Tecnologia per i Veicoli di Lancio, Long Lehao, citato dall’agenzia Xinhua. Il vettore Long-March ...

Produzione alimentare nello Spazio : illuminazione per orticoltura - la NASA sceglie OSRAM : OSRAM, azienda globale high-tech nell’industria dell’illuminazione, annuncia la collaborazione con la NASA fornendo una versione personalizzata di Phytofy RL, il sistema proprietario connesso, per l’illuminazione in ambito orticoltura. L’intelligente software, associato a una configurazione unica di apparecchi connessi e dedicati specificamente alla crescita delle piante, integrerà la tecnologia dell’illuminazione utilizzata dalla ...

Spazio : Near Earth Object e rischi connessi - in arrivo il piano NASA : Uno dei settori di studio più interessanti legati all’Osservazione della Terra è quello legato alla prevenzione dei rischi connessi alla presenza di Near Earth Object, oggetti la cui orbita potrebbe intersecare quella terrestre causando danni significativi. Sebbene al momento nessuno di questi oggetti rappresenti un pericolo concreto per la Terra, la NASA – riporta Global Science – ha deciso di non farsi trovare impreparata e ha ...

Spazio : donna cita in giudizio la NASA per un fialetta di polvere lunare : Qualche anno dopo aver camminato sulla Luna, l’astronauta Neil Armstrong le regalò una fialetta con polvere lunare: a 40 anni distanza Laura Murray Cicco ha citato in giudizio la NASA di fronte alla corte federale del Kansas, perché venga dichiarata legittima proprietaria del campione. L’Agenzia spaziale statunitense ne reclama la proprietà, sostenendo di averne il diritto dal momento in cui l’equipaggio dell’Apollo 11 ha ...

NASA : Peggy Whitson - l’astronauta donna da record - si ritira dopo 665 giorni trascorsi nello Spazio : l’astronauta da record della NASA, Peggy Whitson, si è ritirata meno di un anno dopo il ritorno dal suo ultimo e più lungo volo spaziale. Ha trascorso più tempo fuori dal pianeta rispetto a qualsiasi altro americano: 665 giorni divisi in 3 missioni sulla stazione spaziale. Whitson è anche la donna che ha la più grande esperienza per quanto riguarda le passeggiate nello spazio, 10 per un totale di 60 ore e 21 minuti . È stata anche la prima donna ...

Spazio : la NASA prepara il ritorno dell’uomo sulla Luna - ma prima invia i robot : L’Agenzia Spaziale statunitense prepara il ritorno dell’uomo sulla Luna nel prossimo decennio: le nuove missioni saranno però precedute dall’invio di robot, necessarie per spedire strumentazioni e tecnologia sulla superficie Lunare in preparazione delle nuove passeggiate dell’uomo. Le missioni rappresenteranno le prime azioni robotiche sulla Luna: la prima di due spedizioni dimostrative prevede l’invio di un lander ...

Spazio : l’Italia celebra i 10 anni della missione Fermi della NASA : Oggi si celebra il decimo anniversario della missione NASA Fermi, lanciata l’11 giugno del 2008, e alla quale l’Italia partecipa con l’Agenzia spaziale italiana (sai), l’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) e l’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn). L’Infn – riporta Media INAF – vuole festeggiare i primi 10 anni di osservazioni di Fermi con una serie di iniziative che si svolgeranno durante un intero anno su tutto il ...

Spazio - avamposto cislunare : proseguono i programmi di sviluppo della NASA : Luna avanti tutta. Continuano programmi di sviluppo dei vari elementi del Lunar Orbital Platform Gateway – la stazione spaziale cislunare. In un nuovo aggiornamento, pubblicato su Federal Business Opportunities lo scorso 31 maggio, la NASA ha annunciato di voler rilasciare una richiesta di sollecito per lo sviluppo del modulo propulsivo Power and Propulsion Element (Ppe) questa estate, con alcuni mesi di ritardo rispetto a quanto ...