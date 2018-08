Spalletti vorrebbe un vice Icardi | l' Inter su Borriello e Matri RUMORS

Blastingnews

(Di giovedì 2 agosto 2018) L'non smette di lavorare per cercare di accontentare in tutto e per tutto l'allenatore Luciano, che ha chiesto almeno due calciatori per ruolo nella squadra che affronterà la stagione 2018-2019. Piero Ausilio sta nel frattempo dandosi da fare per cercare di rinnovare il contratto di Mauro, cosi da blindare il calciatore coinvolto in diverse voci di calciomercato, le principali con provenienza da Madrid. Dettò ciò, indipendentemente dal suo futuro,ha necessità di trovare almeno un altro attaccante da usare all'occorrenza a stagione in corso, ovviamente anche per far riposare l'argentino. L'arrivo di Lautaro Martinez è si stato accolto con entusiasmo dalla dirigenza, che però, considerata la qualificazione alla prossima edizione della Uefa Champions League, avrebbe bisogno di più pedine per scongiurare infortuni dovuti ai troppi minuti sulle gambe di ...