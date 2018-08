Sostenibilità ambientale | isola di Pasqua affollata | vacanze a tempo limitato

Corleone - campo di volontariato nazionale di Legambiente : educazione ambientale e Sostenibilità - ma anche legalità : ... domenica 29, ; dibattito organizzato in collaborazione con la CGIL e la Camera del Lavoro di Corleone sul tema dello sfruttamento dei migranti nel mondo agricolo ed il contrasto al fenomeno del ...

Lombardia : Cattaneo - Sostenibilità ambientale investa in trasporti : Milano, 26 giu. (AdnKronos) - "La sostenibilità ambientale deve investire anche il campo dei trasporti e delle infrastrutture che risente della contraddizione tra un pensiero rivolto al futuro, come il tema delle smart city, e un mercato ancora legato all'auto tradizionale e alla tecnologia diesel c

“Coltivare e Custodire” - la rivoluzione dell’orto : prima edizione del Premio dedicato alla Sostenibilità ambientale : Incontrare i campioni delle buone pratiche mondiali negli ambiti della difesa dell’ambiente e dell’agricoltura sostenibile, disseminare i valori che ispirano il loro agire e premiarne i risultati: questi gli obiettivi di “Coltivare e Custodire”, annuale appuntamento che le Aziende Vitivinicole Ceretto e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo hanno ideato in continuità con il passato Premio Langhe Ceretto, ponendo al centro, in ...

Green Mobility Project – Nissan e Sibeg insieme per la Sostenibilità ambientale : Nissan e Sibeg insieme per l’innovazione e la sostenibilità ambientale. insieme a Nissan, Sibeg dà il via alla seconda fase del “Green Mobility Project” tramite la realizzazione di un nuovo “Ecosistema Elettrico” in Sicilia di veicoli e infrastrutture: 110 nuove Nissan LEAF 100% elettriche e 8 nuove colonnine di ricarica rapida Nissan e Sibeg – imbottigliatore dei prodotti di The Coca-Cola Company per il mercato siciliano – ...

Cerealia : al via l’ottava edizione - tra Sostenibilità ambientale e sicurezza sociale : Si apre ufficialmente il 7 giugno presso l’Istituto della Enciclopedia Italiana a Roma, l’ottava edizione di Cerealia – festival dedicato a tutti i cereali che trae ispirazione dagli antichi rituali romani delle Vestali e dei Ludi di Cerere – per portare il suo contributo all’interscambio culturale nel Mediterraneo a vari livelli (da cui il sottotitolo “Cerere e il Mediterraneo”), affrontando i temi di Alimentazione, Ambiente, ...