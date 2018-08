Sono sostenibili le vongole che mangiamo?

Tumori : i farmaci biosimilari “posSono garantire la sostenibilità - ma la scelta della terapia sia affidata solo al medico” : Il costo dei farmaci anticancro nel nostro Paese è stato pari a 4,5 miliardi di euro nel 2016. L’arrivo dei biosimilari in oncologia può determinare risparmi di circa il 20%, liberando risorse per consentire l’accesso a terapie innovative. La scelta di trattamento (con il farmaco biologico di riferimento o con il biosimilare) deve rimanere una decisione affidata esclusivamente al medico prescrittore. Principio che vale anche per i pazienti già ...