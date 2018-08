Sonic Mania Plus | finalmente disponibile

Sonic Mania Plus è il titolo della serie con il punteggio Metacritic più alto degli ultimi 25 anni : Dalle prime recensioni di Sonic Mania Plus che solcano l'etere, sembra che il nuovo titolo della saga del veloce riccio blu sia stato largamente apprezzato da buona parte della stampa specializzata, con il suo punteggio Metacritic che in queste ore è stabilmente fissato sul 90.Il "Metascore" di Sonic Mania Plus, ossia la media di tutte le recensioni pubblicate sul noto sito, non era mai stato così alto per un videogioco della serie Sonic degli ...

Sonic Mania Trucchi : Vite Infinite - Abilità e Smeraldi : Se avete acquistato Sonic Mania e volete ottenere Vite Infinite, tutte le abilità attive o gli Smeraldi, allora i Trucchi che vi riportiamo di seguito, svelati da Sonic Stadium potrebbero tornarvi utili. Sonic Mania: Tutti i Trucchi disponibili I Trucchi per Sonic Mania vanno inseriti nella Modalità Mania: Posizionatevi su No Save dopo aver lanciato la Modalità Mania Premete Quadrato su PS4, X su Xbox One o PC e Y su ...

Sonic Mania Plus : Recensione - Trailer e Gameplay : Nato in Giappone presso il Sonic Steam e rilasciato in tutto il mondo nel lontano 23 Giugno del 1991, Sonic nel corso degli anni è diventato una vera e propria icona videoludica, considerata la mascotte di SEGA come lo è Super Mario per casa Kyoto. Il successo ottenuto ha permesso a SEGA di produrre nel corso degli anni numerosi titoli della serie, distaccandosi dalle origini per abbracciare il 3D, grazie alle recenti tecnologie. ...

Sonic Mania Plus riceve un esilarante spot anni '90 : Per festeggiare l'arrivo oggi sul mercato di Sonic Mania Plus, SEGA ha pubblicato tramite il proprio canale YouTube un divertente spot anni '90 per il gioco, che in questa riedizione propone tante fresche novità rispetto all'originale Sonic Mania uscito nel 2017.Oltre a due nuovi personaggi giocabili, Ray e Mighty, Sonic Mania Plus include anche la nuova modalità Encore e come vuole sottolineare questo spot dall'atmosfera retro la riedizione è ...

Sonic Mania Plus includerà un divertente livello bonus in stile flipper : Manca sempre meno all'uscita di Sonic Mania Plus, fissata per il 18 luglio 2018 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Se siete curiosi di scoprire come questa riedizione potrà tenervi impegnati nei giorni successivi al lancio, potete dare un'occhiata a un nuovo video di gameplay apparso sulle pagine di MyNintendoNews, che mostra per la prima volta un peculiare livello bonus che farà il suo debutto in Sonic Mania Plus.Il livello bonus non è ...

La nuova modalità Encore di Sonic Mania Plus si mostra in un video gameplay : Mentre nella giornata di ieri vi abbiamo proposto la nostra recensione di Sonic Mania Plus, ecco oggi spuntare un interessante video di gameplay che mostra una delle novità in arrivo con il gioco.Stiamo parlando della modalità Encore, ovvero una modalità che vi permetterà di attraversare versioni alternative degli stage del gioco. Con questa modalità potrete utilizzare i personaggi di Mighty the Armadillo e Ray the Flying Squirrel, oltre a ...