Sole 24 Ore | nel cda entra Vaccarono di Google

Economia : Ruocco - commissione Finanze Camera - a 'Il Sole 24 Ore' - drastico taglio del cuneo fiscale nella legge di bilancio : Roma, 01 ago 09:10 - , Agenzia Nova, - Questo decreto mette i giovani e il lavoro al centro: da una parte evita le distorsioni che ci sono state finora sui contratti a a termine e dall'altra estende ...

La Spezia - lascia il cane nel furgone parcheggiato al Sole : Gesy muore per asfissia : Inutile per il cane di poco più di un anno l'intervento dei carabinieri allertati da alcuni passanti. Quando i militari hanno aperto le portiere e hanno tirato fuori l'animale, Gesy era ancora vivo ma poco dopo è morto.Continua a leggere

Sonda Parker - il trailer della missione che sfiorerà il Sole : A Cape Canaveral è quasi tutto pronto: nelle prossime settimane assisteremo alla partenza della Sonda Parker, diretta verso il Sole. Il lanciatore Delta IV Heavy della Nasa spingerà la navicella fuori dall’atmosfera terrestre, e non solo per farla orbitare attorno alla nostra stella, bensì per immergerla nella sua corona. Nonostante le temperature altissime, Parker non si deteriorerà ma anzi: una volta là, indagherà sui fenomeni che ...

Economia : Treu - Cnel - su 'Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi' - i servizi pubblici dovrebbero essere un essenziale elemento di equità : Roma, 30 lug 09:01 - , Agenzia Nova, - Il presidente del Cnel , Consiglio nazionale dell'Economia e del lavoro, , Tiziano Treu, in un suo intervento su "Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi" scrive che il Rapporto Cnel sulla qualità dei servizi pubblici delle Pa centrali e locali per imprese ...

Pensionato muore sotto il Sole - lutto a Rovasenda : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Pensionato muore sotto il sole, ...

Dimentica il figlio in auto per ore sotto al Sole - bambino di tre mesi muore per il caldo : Per il piccolo Aiden Miller erano i primi giorni all'asilo nido, ma purtroppo sua mamma lo ha Dimenticato nell'auto sotto il sole rovente. La donna, non ricordando di avere il piccolo di...

Albisola Superiore con Tullio Solenghi legge Paolo Villaggio : SCHEDE DEI PROSSIMI SPETTACOLI Lunedì 6 agosto 2018, ore 21 Albisola Superiore, Terrazza sul mare Ingresso libero "In movimento. Voci e suoni da un racconto mediterraneo" ROBERTO ALINGHIERI ed ...

Economia : Debenedetti su 'Il Sole 24 Ore' - la Cdp non deve essere il 'braccio armato' dei governi. : Roma, 25 lug 09:37 - , Agenzia Nova, - Franco Debenedetti, presidente dell'Istituto Leoni, in un suo intervento sul "Il Sole 24 Ore" scrive che l'attuale esecutivo si è voluto... , Res,

Sole 24 Ore - al vertice del gruppo di Confindustria arriva l’ex ad dell’Ansa Giuseppe Cerbone : Al posto di Franco Moscetti, che aveva dato le dimissioni a metà giugno, alla guida del gruppo Sole 24 Ore arriva Giuseppe Cerbone. Cerbone lascia dopo oltre 10 anni il ruolo di amministratore delegato dell’agenzia Ansa. Entrerà in carica dal primo agosto. Cerbone è stato anche designato come amministratore delegato della società e le relative deleghe gli saranno conferite nella prossima seduta del cda. All’inizio di luglio alla ...

