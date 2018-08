Soffoca a morte il figlio di 6 mesi con una felpa | poi la scoperta choc sul corpicino

caffeinamagazine

(Di giovedì 2 agosto 2018) Sopravvivere ai figli è una delle cose peggiori. Ma non per tutti, evidentemente. C’è anche chi è capace di ‘buttar via’ una delle bellezze della vita come la nascita di un bambino. È il caso, per esempio, di Ricky Walker, condannato per ladel. È stato il ventisettenne di Birmingham a causare le ferite catastrofiche che hanno portato alladel piccolo di soli 6: come rivelato durante il processo, Kayden è deceduto a causa di sanguinamento al cervello. Laè sopraggiunta a causa delmento provocato, accidentalmente, dalla suacon cappuccio il 12 giugno 2016. La corte di Birmingham ha inoltre condannato la madre di Kayden: la venticinquenne Laura Davies, infatti, secondo i giudici avrebbe “permesso” ladel piccolo.Durante il processo alla coppia, durato circa un mese, è stato accertato ...