Soccorso Alpino dietro le quinte del film di Aldo Baglio

Incidenti in Montagna - Friuli : scout bloccati - intervento del Soccorso Alpino : intervento del Soccorso Alpino di Forni di Sopra (Udine) nella notte: soccorsi 5 scout rimasti bloccati in una zona impervia nel comune di Forni di Sotto, a circa 1400 metri di altitudine. I ragazzi sono stati raggiunti a piedi, con le torce frontali, percorrendo circa 500 metri di dislivello da Forni. L'articolo Incidenti in Montagna, Friuli: scout bloccati, intervento del Soccorso Alpino sembra essere il primo su Meteo Web.

Veneto : alpinista recuperato dal Soccorso Alpino sulle cime di Lavaredo : Un alpinista si è infortunato vicino alla normale alla Cima Ovest di Lavaredo, ad Auronzo di Cadore, scivolando in un canale: una squadra del Sagf di Auronzo ha raggiunto l’infortunato per prestargli le prime cure, poiché le nuvole basse impedivano l’intervento dell’eliambulanza. Solo successivamente il Pelikan di Bolzano di rientro da Cortina si è potuto avvicinare. Il 44enne è stato accompagnato all’ospedale di Pieve di ...

Soccorso Alpino intervento da 36 ore in una grotta : Soccorso alpino impegnato in una lunga operazione di recupero: l'intervento si è concluso questa mattina con il recupero del ferito. Lo riportano i colleghi di notiziaoggi.it . Soccorso alpino ...

Incidenti montagna : due interventi del Soccorso Alpino sulle Giulie : Due interventi del soccorso alpino per la stazione di Cave del Predil (Udine) si sono svolti questo pomeriggio tra le Alpi Giulie. Il primo ha avuto luogo sul versante meridionale della catena del Montasio. Un austriaco di Klagenfurt di 45 anni e’ caduto scendendo dal sentiero Leva lungo pendii prativi, per aver percorso un tratto fuori dalla traccia, e si e’ lussato una spalla. A chiamare i soccorsi un testimone oculare, che aveva ...

In ricordo di Andrea un 'quad' al Soccorso Alpino di Breno : ... che abbiano contribuito in modo significativo ad affermare e consolidare l'immagine del "made in Italy" e la qualità del Sistema Italia nel mondo. I Comuni di Borno, Breno, Berzo Inferiore, Ceto e ...

Nove adolescenti francesi dispersi sulle Alpi : salvati dal Soccorso Alpino : I Nove ragazzi si erano persi in Val Dogna, tra le Alpi Giulie: sono stati salvati la scorsa notte dagli uomini del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza.Continua a leggere

Ferita ad una caviglia - recuperata dal Soccorso Alpino al rifugio Rivetti : Nel pomeriggio di oggi, domenica 8 luglio, intervento dei volontari del Soccorso Alpino e dell'eliambulanza per soccorrere un'escursionista. La donna, che si trovava nei pressi del rifugio Rivetti, si ...

Incidenti montagna : due interventi per il Soccorso Alpino : Il Soccorso Alpino e’ intervenuto oggi due volte sulle Alpi Giulie, nel comune di Tarvisio e sulle montagne sopra Andreis (Pordenone). In questo secondo caso gli operatori di Maniago sono stati allertati dal NUE per portare aiuto a due donne bloccate sul sentiero CAI 975 che da Andreis conduce a Forcella Navalesc a una quota di circa 900 metri di altitudine. Si erano fermate nei pressi di un ghiaione, dove una delle due, di 38 anni, di ...

Escursionista cade in torrente in Valchiusella : salvato dal Soccorso alpino : Intervento in Valchiusella nella serata di ieri da parte dei volontari del soccorso alpino di Ivrea per il recupero di un Escursionista infortunato: il 58enne stava percorrendo il sentiero che va da Traversella al rifugio Chiaromonte quando è scivolato nell’attraversamento del torrente Bersella. L’uomo ha riportato fratture e contusioni ma è riuscito a chiedere aiuto con il cellulare. Raggiunto dai volontari, è stato stabilizzato e ...

Giorni di incessanti interventi per il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria : Attività senza sosta in questi Giorni per gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria. Venerdì 29 giugno , intorno alle ore 18:00 il SASU è stato allertato dalla centrale operativa del 118 ...

Giovani recuperati sul Monte Bo - il racconto degli uomini del Soccorso Alpino : Riceviamo e pubblichiamo: 'In data 25 giugno alle 19,15 riceviamo una telefonata da parte del sig. G.R. nonno di B.L che ci segnala la difficoltà di rientro a valle del nipote e di un amico compagno ...

Distorsione mentre scende dal Coda - interviene il Soccorso Alpino : Aveva appena iniziato a scendere dal rifugio Coda ieri, 23 giugno, quando è rimasto vittima di una Distorsione. Non potendo più camminare ha contattato il Soccorso Alpino ma complice la nebbia in ...

Con il Soccorso Alpino in Valle Pesio s'impara ad essere più sicuri sul sentiero : ... ovvero, accrescere la consapevolezza dei rischi e dei limiti personali accettabili nella frequentazione dell'ambiente montano ed ipogeo, soprattutto in quanti, lontani dal mondo del CAI o senza l'...

Due famiglie si perdono in Appennino : salvate dal Soccorso Alpino : Tratte in salvo, nel tardo pomeriggio di ieri dal Soccorso Alpino, due famiglie con figli, sul confine appenninico tra Piacenza e Genova. Il gruppo era partito nel pomeriggio da Santo Stefano d’Aveto (Genova) giungendo sul monte Bue, per poi dirigersi poi verso il Lago Nero, nel comune di Ferriere (Piacenza). Successivamente hanno perso l’orientamento ma sono riusciti a chiedere aiuto. I tecnici del Soccorso Alpino sono quindi ...