Smartphone | Huawei supera Apple e mette Samsung nel mirino

Smartphone in calo nel Q2 2018 - ma Huawei è in gran forma e scalza Apple dal secondo gradino del podio : Gli ultimi dati diffusi da IDC sulle spedizioni di Smartphone durante il secondo trimestre del 2018 raccontano del sorpasso di Huawei su Apple L'articolo Smartphone in calo nel Q2 2018, ma Huawei è in gran forma e scalza Apple dal secondo gradino del podio proviene da TuttoAndroid.

Huawei supera Apple : è il secondo produttore di Smartphone al mondo : (Foto: Lorenzo Longhitano) Nel quartier generale di Huawei in Cina si stappa lo champagne: secondo gli ultimi dati delle maggiori società di analisi, il produttore di smartphone ha conquistato nell’ultimo trimestre il secondo posto mondiale tra i produttori di smartphone, scalzando dal secondo gradino del podio un gigante delle proporzioni di Apple (mentre al primo posto rimane piuttosto saldamente ancora Samsung). (Foto: Strategy ...

Huawei si dice pronta a lanciare il primo Smartphone pieghevole : ... l'azienda coreana ha comunque progetti grandiosi anche più in generale: nel 2018 Huawei punta a sorpassare Apple e diventare il secondo produttore di smartphone al mondo, dietro Samsung. Il 18 ...

Anteprima assoluta per Smartphone Huawei con app Temi alla versione 9 : link al download : Ci sono interessanti informazioni che possiamo prendere in esame in queste ore per quanto concerne gli smartphone Huawei, soprattutto per coloro che sono sempre alla ricerca di sfondi, Temi e stili sempre aggiornati. Sta arrivando sul mercato l'app Temi ufficiale, con relativo aggiornamento alla versione 9. Dettaglio non di poco conto, sia per i più curiosi, sia soprattutto per chi ha riscontrato oggettivi problemi negli ultimi tempi con il ...

