Skoda Karoq - La Sportline debutta con un nuovo 2 0 TSI

Skoda - La Karoq diventa anche Scout : La Skoda presenta la Karoq Scout , che debutterà in pubblico al Salone di Parigi. Seguendo lo stile degli altri modello Scout , la Karoq propone un ricco allestimento pensato per esaltare le proprie doti in fuoristrada, con un occhio di riguardo al design. Questa versione sarà proposta in abbinamento ai propulsori 1.5 TSI 150 CV con cambio DSG, 2.0 TDI 150 CV con cambio manuale e 2.0 TDI 190 CV con cambio DSG. Tutte le versioni Scout adottano la ...

Skoda Karoq - Pronta per le forze dell'ordine : La Skoda ha realizzato una nuova serie di allestimenti specifici per la Karoq dedicati alle forze dell'ordine. Presentando la Suv con la livrea della Polizia britannica, la Casa ha annunciato di aver sviluppato delle conversioni specifiche anche per i Vigili del Fuoco e per i soccorsi.Anche integrale. I tre allestimenti prevedono la presenza di dotazioni esclusivamente sviluppate per essere impiegate in situazioni d'emergenza, come dei ...