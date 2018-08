Silvia Provvedi bacia Benji di Benji e Fede e dimentica Corona? Lei chiarisce | Ci

FABRIZIO CORONA - C'È ELEONORA PEDRON DOPO Silvia PROVVEDI/ Solo una serata di lavoro? "Lui fa il single e.." : FABRIZIO CORONA, DOPO SILVIA PROVVEDI, volta pagina con ELEONORA PEDRON? L'ex re dei paparazzi avrebbe trascorso una piacevole serata con la fidanzata di Nicolò De Devitiis.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 21:35:00 GMT)

Fabrizio Corona visto con Eleonora Pedron - Silvia Provvedi consolata da Benji (senza Fede) : Non s’è ancora ‘raffreddata’ la notizia della rottura tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi che l’ex re dei paparazzi viene già avvistato in compagnia di altre donne. Nella fattispecie, l’ex marito di Nina Moric è stato pizzicato insieme a Eleonora Pedron, al momento teoricamente fidanzatissima con l’inviato de Le iene Nicolò De Devitiis, l’ex miss Italia che è stata anche la compagna di Max Biaggi. Nel ...

Silvia Provvedi dimentica Fabrizio Corona con Benjamin Mascolo? FOTO : Fabrizio Corona e Silvia Provvedi: lei è fidanzata con Benjamin Mascolo? Il settimanale Spy ha lanciato la sua bomba: Silvia Provvedi avrebbe già dimenticato il suo Fabrizio Corona tra le braccia di Benjamin Mascolo, appartenente al duo Benji e Fede. Il settimanale di Alfonso Signorini non solo ha pubblicato una FOTO dei due presunti neo amanti insieme, ma ha anche raccontato tutto il retroscena della fine del rapporto tra Silvia e l’ex ...

“Lui ha baciato un’altra. E lei…”. Fabrizio Corona e Silvia Provvedi - ecco il perché della rottura : Tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona le cose sono improvvisamente precipitate e stavolta, stando a quanto riportato dalle principali testate di gossip italiane, la relazione è davvero arrivata al capolinea. I due avevano già avuto in passato delle forti turbolenze, ma avevano superato con successo (almeno in apparenza) la crisi di qualche mese fa e addirittura avevano lasciato trapelare di aver preso in considerazione l’idea di un ...

Silvia Provvedi DIMENTICA CORONA CON BENJI DEL DUO BENJI E FEDE?/ Prima il bacio poi la fuga! : SILVIA PROVVEDI DIMENTICA Fabrizio CORONA con BENJI del duo BENJI e Fedez? Il settimanale Spy lancia lo scoop: "si sono baciati sotto gli occhi di tutti".(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 18:02:00 GMT)

Corona e Silvia Provvedi : perché si sono lasciati? C’entrano la Pedron e Benji : perché si sono lasciati Corona Silvia Provvedi? Spuntano i baci con Eleonora Pedron e Benjamin Mascolo di Benji e Fede È ufficialmente finita tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. Dopo aver superato la crisi di qualche mese fa i due erano pronti a diventare marito e moglie ma la situazione è degenerata con le prime […] L'articolo Corona e Silvia Provvedi: perché si sono lasciati? C’entrano la Pedron e Benji proviene da Gossip e Tv.

Fabrizio Corona - Silvia Provvedi bacia Benji a Formentera? (foto) : Un mese fa lui giurava “entro un anno sposo Silvia”. Ma è bastata una vacanza non prevista per far scoppiare (definitivamente) la coppia composta da Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. Il loro amore, che ha resisto persino alla lunga incarcerazione dell'ex re delle paparazzate, si è sbriciolato per una serie di incomprensioni, come nel copione di una puntata di Temptation Island. Lo rivela in esclusiva il settimanale Spy in edicola da venerdì ...

Silvia Provvedi dopo la rottura con Fabrizio Corona sbarca al GF Vip? : Grande Fratello Vip: Silvia Provvedi nel cast dopo la crisi con Fabrizio Corona? La notizia sulla fine del rapporto tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona è arrivata ieri come una doccia fredda, dopo l’incredibile soffiata messa online dal giornalista Gabriele Parpiglia. Ma le sorprese non sarebbero finite qua: la componente de Le Donatella sarebbe infatti pronta per entrare al Grande Fratello Vip, insieme alla sorella Giulia. A dare la ...

GF Vip - l’indiscrezione sui concorrenti : nel cast anche Silvia Provvedi con la sorella : Grande Fratello Vip, svelati i nomi di altri papabili concorrenti: Silvia Provvedi pronta ad entrare nella Casa con la sorella? L’indiscrezione Sui papabili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip si è detto e scritto tanto nelle ultime settimane. Quello che oggi è certo, però, è che nulla di definitivo pare sia stato ancora […] L'articolo GF Vip, l’indiscrezione sui concorrenti: nel cast anche Silvia ...