Siamo meno intelligenti dei nostri genitori | lo conferma la scienza

Fico storpia il cognome del deputato che ribatte : “Grazie Fica”. Ilarità e applausi in Aula. “Almeno noi di FI Siamo coerenti” : “Vendetta verbale” del deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, nel corso della discussione sul decreto dignità. Il presidente della Camera, Roberto Fico, gli dà la parola storpiando per sbaglio il cognome e chiamandolo “Giacomini”. Il deputato gli risponde, in tutta risposta, ribatte “grazie presidente Fica“. Dall’Aula si sono levati applausi e risate. “Questa cosa rimarrà negli annali” ...

Notte affollata ma tutto in ordine - sempre meno soste selvagge. Piunti : 'Siamo sulla strada giusta' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Tutti i locali in regola. La task force notturna composta da vigili urbani, polizia e guardia di finanza ha pattugliato tutte le strade della movida senza trovare irregolarità ...

[Il retroscena] Decreto dignità - Siamo alla quarta versione. Conferma le preoccupazioni leghiste : si faranno meno contratti : Perché il "Decreto dignità", annunciato da Luigi Di Maio ma contestato dalla Lega e dal mondo imprenditoriale, è un po' come la tela di Penelope: di giorno sembra prendere forma e di notte c'è ...

La Ong Open Arms : “Italia e Malta hanno chiuso i porti - non posSiamo nemmeno fare rifornimento”. Poi le accuse a Libia e Salvini : Prosegue senza sosta la guerra alle Ong. Con un tweet, Proactiva Open Arms ha annunciato oggi pomeriggio che Italia e Malta hanno definitivamente chiuso i porti alle imbarcazioni delle Ong non solo per lo sbarco dei migranti, ma anche per eventuali operazioni di rifornimento: "Italia e Malta negano l'accesso alle loro acque territoriali alla nostra nave Open Arms, un battello umanitario che ha salvato oltre cinquemila vite in un anno sotto il ...

La giornata mondiale del selfie : perché non posSiamo farne a meno : (Foto: Andreas Rentz/Getty Images for Paramount Pictures) Oggi è la giornata mondiale del selfie. Me lo ha ricordato Facebook con una notifica, come uno spacciatore che ti ricorda che è la giornata mondiale dell’acquisto di droga illegale. Il selfie, insieme a una soglia d’attenzione che non supera i 6 secondi, è una delle principali invenzioni contestuali all’evoluzione che ha trasformato i “cellulari” in “smartphone”. Le avvisaglie di questo ...

Dati alla mano - Siamo il Paese meno meritocratico d’Europa : Che il nostro sia un Paese poco «meritocratico» è una sensazione abbastanza diffusa. Ma che questa percezione abbia un fondamento scientifico sono ben pochi a saperlo. Solo un paio d’anni fa è nato infatti il «meritometro», ossia uno strumento quanto più oggettivo possibile per misurare il grado di meritocrazia in Italia e non solo. «Il meritometro», spiega la giornalista Maria Cristina Origlia, vice presidente del Forum della Meritocrazia, ...

Siamo meno intelligenti dei genitori : cala il quoziente intellettivo medio : Il pensatore di Rodin (Pixabay) Elaborare modelli, pensare in astratto, capire gli altri, avere nuove idee: sono solo alcune delle abilità mentali e psichiche che costituiscono l’intelligenza. Tutte abilità che oggi sembrano essere in calo, fra le nuove generazioni, almeno stando ad una vasta analisi dei test del quoziente intellettivo (Qi). Lo studio è stato condotto da due ricercatori del Centro Ragnar Frisch per la ricerca economica in ...

'Almeno non Siamo coinvolti'. Tifosi divisi su radio e social : È profondamente contrariato Maurizio Catalani su Rete Sport: 'Se è tutto vero sia la Raggi che Zingaretti si dovrebbero dimettere e se davvero Pallotta andrà via la Roma avrà una caduta verticale' . ...

I punteggi del test del QI sono in caduta libera dagli anni '70 : Siamo meno intelligenti? : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

Operazione Tour de France. Vincenzo Nibali preoccupato per la cronosquadre : “Siamo indietro - aspettiamo i materiali”. Slongo ottimista : “Perdiamo meno di un minuto” : Vincenzo Nibali si sta giustamente preoccupando per la cronometro a squadre del Tour de France: la terza tappa potrebbe risultare decisiva per le sorti della classifica generale e molte delle ambizioni di maglia gialla passano dalla frazione attorno a Cholet dove i minuti potrebbero fioccare. Lo Squalo teme di pagare dazio nei confronti dell’attrezzatissimo Team Sky di Chris Froome ma anche di tanti altri big che sulla carta possono ...

Richard Gere si è sposato : ecco chi è la moglie - 33 anni meno dell'attore. «Ci Siamo conosciuti a Positano» : La cerimonia si è svolta nello scorso mese di aprile ma le foto del matrimonio di Richard Gere, 68 anni, sono state diffuse solo ieri. A pubblicarle, in esclusiva, è stata la rivista...

DIARIO USA/ Se nemmeno il basket cerca più la bellezza - Siamo morti : Capita, dopo avere visto le glorie passate, di non riconoscere più il basket, "questo" basket, ridotto a performance di fuoriclasse solitari. Anche questa è crisi. RIRO MANISCALCO(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 06:08:00 GMT)FACEBOOK/ La "vittoria" di Zuckerberg (e della solitudine), di R. ManiscalcoEFFETTO TRUMP/ Tasse, giustizia, oppositori & pornostar, perché Donald è ancora in sella?, di R. Maniscalco