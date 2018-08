«Siamo italiani» | ma il comune di Castel Volturno nega la cittadinanza a figli di

Razzismo e paura : non Siamo più «italiani brava gente»? : La ragazza nella foto si chiama Daisy Osakue, ha 22 anni ed è campionessa italiana under 23 di lancio del disco. Per il colore della sua pelle il 29 luglio è stata aggredita da alcune persone che le hanno lanciato delle uova da un’automobile in corsa, a Moncalieri. Città dove Daisy, che ha origini nigeriane, è nata e cresciuta insieme alla sua famiglia. In Italia è diventata un’atleta, promessa del lancio del disco e in questi giorni ...

Italiani e smartphone : Siamo i terzi al mondo per numero di telefonini : I due siti web più visitati in assoluto al mondo sono infatti Google e Facebook, seguiti da YouTube. Altre piattaforme molto gettonate sono Wikipedia, Amazon e Reddit. Foto: ufficio stampa Per quanto ...

Siamo noi italiani i migranti di cui parlare : [English version] “E certo che ho votato Salvini! Non sono razzista. Ma è un’invasione, qui. Un’invasione! Non so come sopravviveremo”, mi dice uno dei clienti del caffè in piazza a Casciana Terme. Ogni volta che torno a casa mi si avvicinano per chiedermi di scrivere di questo e di quello e di fare giustizia, anche se poi nessuno legge più i giornali. Fuori, una ragazza romena passeggia sottobraccio a una signora con il ...

Incendi in Grecia - turisti italiani : “Siamo chiusi in hotel - il cielo del colore del fuoco” : “Siamo al sicuro in hotel ad Atene. Il volo di ieri è stato soppresso e ci hanno portato in albergo. Dovremmo ripartire oggi. Il cielo di Atene ieri era color giallo sembrava una tempesta di sabbia, era il colore del fuoco“: lo ha raccontato Michele D’Ambrosio, ex sindaco di Santeramo (Bari), che si trova con connazionali in vacanza ad Atene. Gli Incendi nelle grandi pinete in Grecia, vicino la capitale, hanno provocato finora ...

Manovra economica - Salvini : “Sarà coraggiosa. Su tasse e pensioni Siamo pronti a superare i vincoli per il bene degli italiani” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini parla di una Manovra economica che invertirà le tendenze adottate precedentemente e dichiara: “Già da quest’anno ci dovranno essere segnali concreti, a prescindere dalla situazione economica internazionale, sulle pensioni, sulle tasse, sul lavoro e su Equitalia“. Inoltre il ministro, nel pomeriggio del 23 luglio, incontrerà Raffaele Cantone, che presiede l’Autorità Nazionale ...

Perché i vincitori morali di questi Mondiali Siamo stati noi italiani : Ora che sono terminati, possiamo finalmente dichiararlo: i vincitori morali di questi Mondiali siamo stati noi italiani, che alla sparizione della nostra nazionale dal globo calcistico abbiamo reagito immedesimandoci nelle nazionali altrui e scoprendo nei nostri cuori ragioni per dichiararci tempora

Migrante a Salvini : «Siamo sfruttati» Ma lui gli risponde : “Prima gli italiani” Video : Migrante al ministro dell’interno in visita alla tendopoli di San Ferdinando in Calabria: «Ci sono anche caporali neri»

Famiglia Rodriguez - tutto il clan pronto a chiedere la cittadinanza : «Siamo italiani come i nostri nonni» : Cecilia Rodriguez ha risolto i problemi con il rinnovo del permesso di soggiorno e ora annuncia che tutta la Famiglia Rodriguez diventerà presto italiana. Belen lo è già grazie...

Luigi Di Maio si rende ridicolo davanti agli italiani : 'Risultati straordinari - Siamo imbattibili'. Per cosa esulta : Dev'essere dura essere Luigi Di Maio , di questi tempi. Alle prese con i guai dentro il Movimento 5 Stelle e schiacciato dal debordante alleato Matteo Salvini , il vicepremier grillino sfrutta gli ...

Rom - Luciano Casamonica a Salvini : “Noi Siamo italiani da 7 generazioni. Sono nato a Roma e mi sento romano” : “Noi siamo italiani da 7 generazioni”. Alla proposta di censimento dei Rom lanciata da Matteo Salvini, rispondono anche i Casamonica, clan sinti della Capitale. Per Luciano Casamonica, nipote di Vittorio, per il quale nel 2015 la famiglia organizzò un funerale con Rolls Royce, carrozze e le musiche del Padrino, il ministro dell’Interno “può dire quello che vuole” ma “con due parole non può cambiare la vita ...