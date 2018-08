Si suda per la portabilità da Vodafone ad altri operatori | segnalati problemi sulle

Il sudafrica cambia la costituzione per espropriare la terra ai bianchi : Un'economia che negli ultimi anni è rimasta ben al di sotto delle prospettive di crescita del 5 per cento annuo promesse dal governo, e che ha visto il tasso di disoccupazione gonfiarsi fino ad ...

Enel - finanziamento da 950 milioni per impianti eolici in sudafrica : Teleborsa, - Enel Green Power RSA , EGP RSA, , la controllata Sudafricana del Gruppo Enel per le energie rinnovabili , ha sottoscritto con due importanti finanziatori, Nedbank Limited e Absa , tutti ...

Enel - finanziamento da 950 milioni per impianti eolici in sudafrica : Enel Green Power RSA , EGP RSA,, la controllata Sudafricana del Gruppo Enel per le energie rinnovabili , ha sottoscritto con due importanti finanziatori, Nedbank Limited e Absa , tutti gli accordi di ...

L’ex bambino perduto del Sud sudan che ora sogna di diventare presidente : Bol Gai Deng, sud-Sudanese sulla trentina, con i suoi quasi due metri di altezza, di notte, lavora tra gli scaffali di Lowe’s, uno dei più grossi negozi di casalinghi d’America; di giorno, invece, corre per diventare il nuovo Presidente del Sud Sudan, la più giovane Nazione al mondo, fresca di accordo di pace dopo 5 anni di una guerra civile costat...

Turchia - Russia e sudafrica. Perché gli emergenti più fragili rischiano di fare la fine del 1994 : Il Sovereign fragility index mette a nudo le vulnerabilità delle economie in via di sviluppo (e anche di quelle avanzate)....

Visco : Italia più vulnerabile di 10 anni fa. Tria : rischio ribasso per il Pil. Patuelli : ?senza Europa rischio sudamerica : All’assemblea annuale dell’Abi il monito del presidente Patuelli:?«L’Italia scelga la Ue o rischia di finire nei gorghi di un nazionalismo simile a quelli Sudamericani». Il governatore Visco:?fondamentale mantenere l’equilibrio nei conti pubblici per non far deragliare lo spread. Per il ministro dell’Economia la previsione negativa si spiega con il rallentamento della produzione e delle esportazioni...

Patuelli - per Italia più Ue o sudamerica : ... - ROMA, 10 LUG - La "scelta strategica" dell'Italia deve essere di "partecipare maggiormente all'Unione Europea" con un "maggior impegno nelle responsabilità comuni" altrimenti la nostra economia "...

Perché non c'è nessuna sudamericana in semifinale ai Mondiali? - C'entra anche la politica - : Ma in generale il calcio latino-americano ha perso l'appuntamento con la modernizzazione, come l'hanno d'altronde perso la politica e l'economia. La regione ha perso l'occasione del miglior ciclo ...

Perché non c'è nessuna sudamericana in semifinale ai Mondiali? (C'entra anche la politica) : Roma. “C'è una crisi del calcio latino-americano? Sì. Dipende dalla politica populista? Senza fare troppo determinismo, anche”. Così ci commenta l'eliminazione di Brasile e Uruguay ai quarti dei Mondiali in Russia Sergio Berenzstein: uno dei più noti politologi argentini, ed anche un ex-calciatore.

L'unica speranza per il Sud sudan sono questi bambini : In un Paese devastato da una guerra civile infinita il solo raggio di sole sono le scuole delle Ong, dove i figli dei nemici crescono insieme

Uccide una rara giraffa nera durante un safari in sudafrica - cacciatrice ricoperta di insulti sul Web : Vantarsi di aver ucciso un animale può avere conseguenze gravi, dal punto di vista dell'immagine. Lo ha scoperto, pagandone le conseguenze sulla propria pelle, una donna americana con la passione per ...

sudafrica : insulti a cacciatrice Usa per foto rara giraffa uccisa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Mondiali Russia - il Portogallo ci mette… Pepe ma l’Uruguay è più squadra con un Super Cavani : 3ª volta consecutiva ai Quarti di Finale per i sudamericani - il TABELLONE aggiornato : 1/15 AFP/LaPresse ...

Ed Sheeran dopo il concerto interrotto per andare in bagno - la dichiarazione : “Ho bevuto troppa acqua e ho iniziato a sudare” : Le dichiarazioni di Ed Sheeran dopo il concerto interrotto per andare in bagno: il cantante si è esposto a proposito degli imprevisti verificatisi a Cardiff lo scorso weekend. La notizia del concerto di Ed Sheeran a Cardiff interrotto alcuni giorni fa ha fatto il giro del mondo e del web intero, suscitando la curiosità di numerosi utenti oltre che a riportare le testimonianze dei fan presenti al Principality Stadium di Cardiff il 24 ...