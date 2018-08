Si ammalano di pertosse | due neonate morte a Bergamo | le mamme non erano vaccinate

meteoweb.eu

(Di giovedì 2 agosto 2018) Duenate a poche settimane di distanza l’una dall’altra tra maggio e giugno, sonoa causa della. Le madri, secondo quanto emerso, noncontro la malattia. Le bimbe – in cura ad Alzano e a Treviglio (in provincia di) –state trasferite all’Ospedale Papa Giovanni, ma non ce l’hanno fatta. A rilanciare la notizia sui social è stato il virologo Roberto Burioni: “Alcuni vaccini proteggono per sempre, altri forniscono un’immunità limitata nel tempo. Questo è il caso del vaccino contro la, dove addirittura la malattia stessa non fornisce una protezione permanente“, ha scritto su Facebook. Secondo lo specialista infatti, “fino agli anni 90 contro laabbiamo usato un vaccino estremamente efficace che era però gravato di alcuni effetti collaterali rari, ma non trascurabili. Dopo ...