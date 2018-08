Shock Formula 1 | Niki Lauda in gravi condizioni

calcioweb.eu

: Shock #Formula1, #NikiLauda in gravi condizioni - CalcioWeb : Shock #Formula1, #NikiLauda in gravi condizioni - violanews : ? Berardi, il Sassuolo spara alto ?? Sansone, non convince la formula ?? Simeone, offerta shock rifiutata ???Tante, t… -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Sono ore di ansia per la1 e per ledi. L’attuale presidente onorario della Mercedes, è ricoverato inall’ospedale viennese di Akh. Durante un soggiorno ad Ibiza nelle scorse settimane,avrebbe sottovalutato i sintomi di un’influenza che, una volta peggiorate le sue, lo hanno costretto al ricovero in ospedale, nella giornata di oggi c’è stato un grave peggioramento che ha portato addirittura ad un trapianto del polmone, causato da una seria malattia. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo1,inCalcioWeb.