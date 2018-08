Shawn Mendes da record! In My Blood sale al 1° posto della classifica

Shawn Mendes sbaglia le parole di “Youth” : la reazione dei fan ti sorprenderà : Un fandom semplicemente meraviglioso The post Shawn Mendes sbaglia le parole di “Youth”: la reazione dei fan ti sorprenderà appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes : irresistibile nelle foto della sua nuova campagna di moda : ... @ShawnMendes, in data: Lug 16, 2018 at 9:34 PDT Durante quest'estate 2018, il cantante di " Nervous " si sta esibendo in concerto nei maggiori festival musicali del mondo. Ma ha trovato del tempo ...

Avril Lavigne e Shawn Mendes musicalmente parlando si adorano : ecco le prove : <3 The post Avril Lavigne e Shawn Mendes musicalmente parlando si adorano: ecco le prove appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes ha rivelato cos’ha detto a Hailey Baldwin quando si è fidanzata con Justin Bieber : La modella aveva cancellato le foto con il cantante da Instagram The post Shawn Mendes ha rivelato cos’ha detto a Hailey Baldwin quando si è fidanzata con Justin Bieber appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes scatenato al concerto di Harry Styles : Così felice non l'hai mai visto! The post Shawn Mendes scatenato al concerto di Harry Styles appeared first on News Mtv Italia.

Hailey Baldwin sposa Justin Bieber : la reazione dell’ex Shawn Mendes : Come ha reagito Shawn Mendes alla notizia del matrimonio tra Justin Bieber e Hailey Baldwin La notizia del matrimonio tra Justin Bieber e Hailey Baldwin ha scioccato tutti, Shawn Mendes compreso. Il cantante – ex fidanzato della modella – non si aspettava un passo del genere dalla coppia. Che, com’è noto, è tornata insieme solo […] L'articolo Hailey Baldwin sposa Justin Bieber: la reazione dell’ex Shawn Mendes ...

Shawn Mendes ha ricevuto dei complimenti (decisamente coloriti) da parte di Dave Grohl : Ecco cosa ha detto The post Shawn Mendes ha ricevuto dei complimenti (decisamente coloriti) da parte di Dave Grohl appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes è caduto sul palco e ha reagito nel modo più dolce del mondo : Che tenero <3 The post Shawn Mendes è caduto sul palco e ha reagito nel modo più dolce del mondo appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes si è dimostrato ancora una volta il fan numero uno di Drake : Dai un'occhiata a questo post The post Shawn Mendes si è dimostrato ancora una volta il fan numero uno di Drake appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes è stato rimosso dall’Instagram di Hailey Baldwin : Via le foto insieme The post Shawn Mendes è stato rimosso dall’Instagram di Hailey Baldwin appeared first on News Mtv Italia.

Zedd : in arrivo una collaborazione con Shawn Mendes : Lo ha promesso The post Zedd: in arrivo una collaborazione con Shawn Mendes appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes ha promesso che farà una canzone insieme ai BTS : Ogni promessa è debito, Shawn! The post Shawn Mendes ha promesso che farà una canzone insieme ai BTS appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes dice la sua sul ritorno di fiamma tra Justin Bieber e Hailey Baldwin : "Il triangolo, no. Non lo avevo considerato" The post Shawn Mendes dice la sua sul ritorno di fiamma tra Justin Bieber e Hailey Baldwin appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes canta in portoghese per i Mondiali 2018 : In My Blood è l’inno ufficiale del Portogallo (video) : Shawn Mendes canta in portoghese per i Mondiali di Calcio 2018: il cantante ha comunicato a tutti i suoi fan e followers di aver interpretato una nuova versione del singolo In My Blood, ma in portoghese! Il motivo? Il brano è stato scelto come inno ufficiale della Nazionale del Portogallo. Per l'occasione, in vista dei Mondiali di Calcio, Shawn Mendes ha rivisitato il testo di In My Blood, sostituendo alcune parti per cantarle in portoghese! ...