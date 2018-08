Serie A 2018-2019 | quanto costa l’abbonamento a Dazn? Quali partite vengono trasmesse?

Cosa c’è stasera in tv 2 agosto 2018 : film - programmi - Serie tv - fiction - reality : Cosa c’è stasera in tv? Per gli amanti della musica è imperdibile lo spettacolo Battiti Live su Italia 1, mentre chi segue le fiction non può perdersi in prima serata Don Matteo su Rai 1. Tra i film in programma questa sera ricordiamo e su Canale 5 la pellicola Nonno scatenato con Robert De Niro. Cosa c’è stasera in tv 2 agosto 2018 sulla Rai Rai 1 In prima serata alle ore 21:25 va in onda la replica della decima stagione di Don Matteo con ...

Serie A 2018-2019 : Milano apre con Brindisi - si gioca anche a Natale. Date e calendario : Ripartirà con una sfida casalinga contro l' Happy Casa Brindisi il cammino dei campioni d'Italia dell' Olimpia Milano , da quest'anno targata AX Armani Exchange, nel campionato di Serie A 2018-19 . ...

Cosa c’è stasera in tv 1 agosto 2018 : film - programmi - Serie tv - fiction - reality : Cosa c’è stasera in tv? Intanto segnalamo per gli appassionati del genere la quinta e ultima puntata di Temptation Island, il reality show che mette alla prova la fedeltà di sei coppie riunite in un resort turistico. Per chi ama lo sport sport c’è l’amichevole tra il Torino e la squadra di calcio brasiliana Chapecoense. Ci sono alcune serie tv, tra cui tre puntate di Elementary, la versione in chiave moderna di Sherlock Holmes; il programma di ...

Nuovi televisori Sony 2018 - ecco la Serie Master in 4K pronta per Netflix : A pochi mesi dall’uscita del tv Bravia AF8, Sony decide di rinnovare la propria offerta di televisori, affiancando al suo storico brand la serie Master, una sorta di linea “top di gamma” ultra-certificata in grado di offrire la più alta qualità d’immagine. Due televisori che andranno a racchiudere il meglio dell’offerta del brand in termini di display OLED e LCD, i due grandi protagonisti del mercato tv del momento – insieme al QLED ...

Calendario Serie A basket 2018-2019 : il programma delle 30 giornate e le date dei playoff : Dopo aver svelato la prima e la dodicesima giornata ieri, la Legabasket ha diramato anche il resto del Calendario della Serie A 2018-2019. Come già noto, la prima giornata vedrà l’Olimpia Milano iniziare la difesa del titolo in casa, il 7 ottobre contro la Vanoli Cremona. Per quanto riguarda alcuni incontri di rilievo, la rivincita dell’ultima finale si avrà alla quattordicesima giornata, prevista per il 6 gennaio e in programma a ...

Serie A 2018-2019 : i 20 big match. Calendario - date - programma - orari e tv : la divisione tra Sky e Dazn. Dove vedere le partite di cartello? : La Lega ha previsto 20 Top Match per la Serie A 2018-2019, venti incontri di cartello che sono stati divisi tra Sky e Dazn in base agli accordi commerciali siglati qualche settimana fa. Le sfide imperdibili tra le grandi del nostro campionato: 16 saranno visibili esclusivamente in diretta sulla tv di Murdoch mentre gli altri quattro andranno esclusivamente sulla neonata piattaforma digitale. Dazn si è accaparrata il succulento Inter-Juventus del ...

Serie A 2018-2019 : definite le prime tre giornate. Calendario - programma - orari e tv : apre Chievo-Juventus sabato 18 agosto : La Serie A 2018-2019 scatterà nel weekend del 18-20 agosto. C’è tanta curiosità sulla prima giornata del massimo campionato italiano di calcio che prenderà il via subito dopo Ferragosto in una settimana tipicamente di ferie e che richiamerà l’attenzione di molti appassionati e tifosi sotto l’ombrellone, in montagna o in città. Ad aprire le danze sarà la Juventus: i Campioni d’Italia saranno impegnati contro il Chievo a ...

Serie A 2018 - 2019 - la programmazione tv delle prime 3 giornate su Sky e DAZN : Serie A TIM 2018/2019 programmazione TELEVISIVA delle GARE1ª GIORNATA ANDATAData Giorno Orario Gara Licenziatario 18/08/2018 Sabato 18.00 CHIEVOVERONA – JUVENTUS ESCLUSIVA SKY18/08/2018 Sabato 20.30 LAZIO – NAPOLI ESCLUSIVA DAZN19/08/2018 Domenica 18.00 TORINO – ROMA ESCLUSIVA SKY19/08/2018 Domenica 20.30 BOLOGNA – SPAL ESCLUSIVA SKY19/08/2018 Domenica 20.30 EMPOLI – CAGLIARI ESCLUSIVA SKY</strong...

Serie A 2018 - 19 - gli anticipi e posticipi delle prime tre giornate : Serie A TIM 2018/2019 anticipi E posticipi 1ª GIORNATA ANDATASabato 18 agosto 2018 ore 18.00 CHIEVOVERONA – JUVENTUSSabato 18 agosto 2018 ore 20.30 LAZIO – NAPOLIDomenica 19 agosto 2018 ore 18.00 TORINO – ROMALunedì 20 agosto 2018 ore 20.30 ATALANTA – FROSINONE 2ª GIORNATA ANDATASabato 25 agosto 2018 ore 18.00 JUVENTUS – LAZIOSabato 25 agosto 2018 ore 20.30 NAPOLI – MILANDomenica 26 agosto ...

Serie A 2018 - 2019 - le 20 partite scelte come big-match da Sky Sport e DAZN : All’esito della pubblicazione del Calendario della Serie A TIM 2018/2019 avvenuta con C.U. n. 9 del 26 luglio 2018 e in attuazione di quanto previsto al punto 4.1 del C. U. n. 8 del 25 luglio 2018 (Giorni e Orari di Gara – Regole per l’esercizio dei Pick relativi alle 20 Gare “Top match”), si comunicano di seguito le scelte operate dagli assegnatari dei Pacchetti di diritti audiovisivi esclusivi per le dirette a ...

Serie A 2018-2019 - ecco anticipi e posticipi dalla 1a alla 3a giornata : E’ ormai iniziato il conto alla rovescia in vista dell’inizio della Serie A 2018-2019, al via ufficialmente nel weekend del 18-19 agosto. La Lega Calcio ha comunicato anticipi e posticipi delle prime tre giornate in modo tale da dare la possibilità agli appassionati di capire in quale orario giocherà la propria squadra del cuore. In […] L'articolo Serie A 2018-2019, ecco anticipi e posticipi dalla 1a alla 3a giornata è stato ...

Serie A - le scelte di Sky e DAZN : orari e tv dei 20 big match 2018/2019 : La Lega Serie A ha reso note le scelte di Sky e DAZN relativamente agli slot orari in cui collocare le principali 20 gare. L'articolo Serie A, le scelte di Sky e DAZN: orari e tv dei 20 big match 2018/2019 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pallavolo – Campionati di Serie A Femminile 2018-19 : giovedì 2 agosto saranno pubblicati i calendari : giovedì 2 agosto saranno resi pubblici i calendari di Serie A del campionato Femminile di Pallavolo saranno pubblicati giovedì 2 agosto i calendari dei Campionati di Serie A1 e Serie A2 Femminile 2018-19. Il calendario di Serie A1 si svilupperà su 26 giornate: l’inizio della Regular Season è previsto per il weekend del 27-28 ottobre, mentre il termine è fissato a fine marzo. Per quanto riguarda la Serie A2, saranno diramati i ...