“Sequestrato e ucciso” Il dramma dell’imprenditore italiano

(Di giovedì 2 agosto 2018) Prima lo hanno affiancato, poi lo hanno caricato in macchina e infine, al termine di un conflitto a fuoco con la polizia, lo hanno ucciso. Una tragedia che arriva dall’altra parte del mondo dove, l’imprenditorelavorava. Lo riferisce la stampa venezuelana. Elio José Simonelli Datellis, residente in Venezuela è stato ucciso durante un tentativo di sequestro a Maracay, nello Stato di Aragua. Lo riferisce la stampa venezuelana.Simonelli Datellis, riferisce il quotidiano ‘El Siglo’, era un noto uomo d’affari, proprietario fra l’altro di alcuni magazzini della Nestlé in Aragua. Secondo il portale Efecto Cocuyo, l’imprenditore, che aveva 45 anni, è stato sequestrato da un gruppo di uomini armati mentre viaggiava sulla Avenida Fuerzas Armadas di Maracay, vicino ad una carrozzeria di sua proprietà.La banda è stata però intercettata dalla polizia, che ha ...