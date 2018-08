Senza stipendio e con la moglie malata | giovane papà minaccia di buttarsi dal tetto del

Editoria : Asp - solidarietà a giornalisti ‘Velino’ da due mesi Senza stipendio : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – L’Associazione stampa parlamentare, in una nota, esprime “vicinanza ai colleghi del ‘Velino’, senza stipendio da oltre due mesi. Nonostante una cassa integrazione al 70%, sembra non esserci alcun segnale da parte dell’editore/direttore di voler invertire la rotta. Il cuore delle notizie dell’Agenzia è sempre stata l’informazione politico-parlamentare e l’Asp ...

Meno ore di lavoro - stesso stipendio ma Senza cellulare e pausa pranzo : la ricetta di un'azienda : Trenta ore di lavoro settimanale anziché quaranta, con possibilità di scelta del turno da sei ore: 8-14 oppure 11-17. stesso stipendio mensile. Vietati, però, cellulari, Internet per uso...

Consorzio Bonifica Ragusa - lavoratori ancora Senza stipendio : I lavoratori del Consorzio di Bonifica di Ragusa attendono ancora il pagamento dello stipendio. Hanno maturato 16 mensilità arretrate

Melegatti - dipendenti Senza stipendio da mesi : scende in campo anche l'Hellas : Lo stabilimento Melegatti di San Giovanni Lupatolo, nel veronese, ha smesso di produrre il celebre pandoro, chiudendo i battenti per

Inps - la dirigente Senza concorso resta e prende 10mila euro al mese. Chi l’ha scoperta viene sospesa Senza stipendio : La dirigente assunta senza concorso resta, chi la denuncia viene cacciata. Sprofonda nell’assurdo la vicenda di Maria Teresa Arcuri, la funzionaria direttiva presso la sede provinciale Inps di Crotone le cui disavventure sono ormai un romanzo nazionale a puntate. L’ultima è di tre giorni fa, quando la Arcuri ha ricevuto una sanzione disciplinare con 45 giorni di sospensione dal servizio e privazione della retribuzione per dichiarazioni non ...

'Stop a nuove spese' : Alfieri - il sindaco delle fritture - Senza stipendio : Non c'è pace per la segreteria politica del governatore Vincenzo De Luca. La Corte dei Conti ha infatti vietato di pagare lo stipendio a Franco Alfieri, tornato al suo posto dopo la mancata elezione alla Camera dei Deputati il 4 ...

Il prof resta Senza stipendio : gli alunni lo sorprendono così : Non è mai semplice per un insegnante stringere un buon rapporto con i propri alunni, soprattutto se si tratta di un supplente che rimane in compagnia di quegli studenti sempre per poco tempo. Eppure il sorriso e le capacità...

Cerignola - azienda rifiuti a rischio fallimento : gli ex lavoratori Senza stipendio puliscono la città : FOGGIA - Le strade invase da sacchi di rifiuti, appoggiati vicino ai cassonetti, o abbandonate direttamente sul marciapiede. Uno scenario da città del terzo mondo quello raccontato dai residenti di ...

Copyright - Tajani contro Di Maio : “La verità non è la piattaforma Rousseau. Paga lui lo stipendio ai giornalisti Senza lavoro?” : Continua il dibattito sulla riforma del Copyright Ue, dopo che nelle scorse ore il vicepremier italiano Luigi Di Maio, ottenendo l’appoggio anche del Garante della Privacy Antonello Soro, ha parlato di “grave pericolo” e di allarme “bavaglio alla rete”. A intervenire oggi è direttamente il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, nonché esponente di Forza Italia, che si è rivolto direttamente al leader M5s: ...

Salone del Libro - ultima beffa ai dipendenti : da lunedì tutti a casa Senza stipendio : Anticamera del licenziamento per i dodici già rimasti privi di salario per 2 mesi: "Nessuna proposta da Comune e Regione"

Scuola - i supplenti Senza stipendio da febbraio. Cisl : “Intervenga il governo” : Cinque mesi senza stipendio e ora non avranno diritto nemmeno a presentare la domanda per l’indennità di disoccupazione. È la via crucis di centinaia di docenti-supplenti che dal mese di febbraio non ricevono un centesimo di euro dallo Stato, in particolare gli insegnanti che durante l’anno sostituiscono i colleghi in malattia o hanno contratti a “termine” che durano settimane o mesi per i più fortunati. Per loro avere uno stipendio è diventato ...

Scuola - Personale Senza stipendio : lo Stato non eroga 900mila euro : Scuola, ultime notizie 13 giugno 2018 – Un comunicato stampa dell’ANQUAP, l’Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche, mette in luce la grave situazione che stanno vivendo molti lavoratori (non solo precari) circa le loro mancate retribuzioni. L’Associazione, in particolare, denuncia in maniera plateale le gravi colpe imputabili espressamente allo Stato, attraverso il Mef e il […] L'articolo ...

Piccolo : dipendenti Roma Metropolitane ancora Senza stipendio : Roma – Di seguito il comunicato di Ilaria Piccolo, consigliera del Pd capitolino. “I dipendenti di Roma Metropolitane ancora senza stipendio. Lo stipendio del mese di maggio non pervenuto. I difensori dei cittadini, gli avvocati del popolo non pagano gli stipendi e come per Multiservizi, licenziano. Non si può giocare sulla pelle dei lavoratori. La politica cittadina del M5S, rende insicura la città e’ i lavoratori. Basta non ...

Palermo : dipendenti occupano Opera Pia - da 20 mesi Senza stipendio : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - I 29 dipendenti dell'Ipab Palagonia e Conte di Ventimiglia hanno occupato stamattina la sede dell'Opera Pia in via Giuseppe Maggiore Amari, a Palermo. Alcuni lavoratori sono anche saliti sui tetti della struttura dove attualmente sono ospitati 25 anziani. "Nell'ignavia