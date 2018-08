Senza QE lo spread rivedrà i 500 Un Soros qualsiasi potrà colpirci

SPY FINANZA/ Lo schianto che può farci diventare la Grecia - Senza bisogno dello spread - : Alcuni dati parlano chiaro: l'Italia, come l'Europa, corre un rischio molto grande. Ma non ha a che fare con la nostra uscita dall'euro.

Spread cala a 250 - la Borsa chiude a +2% Italiani Senza l’euro? Che succederebbe : Il listino di Milano guadagna dopo le perdite di martedì, con la speranza di un governo. Il rendimento medio del Btp decennale è volato al 3%, al top maggio 2014, da 1,70% del collocamento di aprile. Il differenziale col Bund in serata attorno ai 250 punti

Spread cala a 250 - la Borsa risale (+2%) Italiani Senza l’euro? Che succederebbe : Il listino di Milano guadagna dopo le perdite di ieri, con la speranza di un governo. Il rendimento medio del Btp decennale è volato al 3%, il livello più alto da maggio del 2014, da 1,70% del collocamento di aprile. Assegnati titoli per 1,82 miliardi di euro

Spread cala a 262 - le Borse recuperano Italiani Senza l’euro? Che succederebbe : Rimbalzo dei listini dopo le vendite di martedì. Respiro per le banche. Scende il rendimento dei decennali italiani, che ieri ha terminato al 3,33%, e ora scambia al 3,17%, dopo un’apertura al 3,18%

Spread - il commissario Ue Oettinger : Mercati insegneranno agli italiani a votare. Salvini : sono Senza vergogna. Il Pd : offensivo e stupido : Riesplode la polemica contro le ingerenze dei commissari europei dopo le dichiarazioni del titolare del Bilancio, Guenther Oettinger . 'Lo sviluppo negativo dei Mercati porterà gli italiani a non ...

Vendite Senza freni sull'Italia - spread sfonda i 300. Piazza Affari giù con le banche : Il tasso di rendimento dei titoli italiani è oltre il 3%, ai massimi da giugno del 2014. Il Ftse Mib tocca i minimi da luglio 2017. Vendite sugli istituti di credito e Poste Italiane. Sono sempre i temi della politica italiana a tenere in scacco la Borsa di Milano con la prospettiva di elezioni subito dopo l’estate. Male anche Madrid...

Governo : Mattarella conferisce l'incarico. Cottarelli : ' Senza fiducia elezioni dopo agosto'. Spread a 233 : ... lo Spread è aumentato, tuttavia l'economia italiana è in crescita e i conti pubblici rimangono sotto controllo. Un Governo da me guidato assicurerebbe una gestione prudente dei nostri conti ...

Governo - Cottarelli accetta l’incarico : «Con la fiducia al voto dopo legge di bilancio - Senza a fine estate». Borse in rosso - riparte lo spread : L’ex commissario alla spending review ha accettato con riserva l’incarico di formare un Governo conferitogli dal capo dello Stato dopo la rinuncia di Giuseppe Conte. Salvini lancia aut aut a Berlusconi sulla tenuta dell’alleanza ma Berlusconi esclude l’appoggio ad un esecutivo Cottarelli. Cautela del leader leghista anche sull’ipotesi di un’alleanza elettorale con il M5S: «Vedremo». Borsa in rosso, sale lo spread ...