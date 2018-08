Senza investimenti Mezzogiorno tra austerità e indifferenza | un mix letale

Dl Dignità : Assindustria Venetocentro - Senza modifiche perdita occupati e investimenti (4) : (AdnKronos) - Questo decreto insomma, concludono Finco e Piovesana, "riporta le lancette della normativa ad un tempo e ad un lavoro che non ci sono più. E cancella in un sol colpo un percorso riformista bipartisan, quello di Marco Biagi, di Tiziano Treu, Maurizio Sacconi e del Jobs Act, che in quest

Dl Dignità : Assindustria Venetocentro - Senza modifiche perdita occupati e investimenti (2) : (AdnKronos) – Oltre 600 imprenditori e manager delle risorse umane hanno affollato il doppio appuntamento. Una partecipazione ampia, che misura l’esigenza di capire come la nuova normativa inciderà nell’organizzazione quotidiana del lavoro in azienda, con la preoccupazione per i costi aggiuntivi, l’incertezza, le nuove rigidità e il rischio di contenziosi. Ad aprire i lavori sono stati, a Treviso, il Presidente di ...

Dl Dignità : Assindustria Venetocentro - Senza modifiche perdita occupati e investimenti (4) : (AdnKronos) – Questo decreto insomma, concludono Finco e Piovesana, “riporta le lancette della normativa ad un tempo e ad un lavoro che non ci sono più. E cancella in un sol colpo un percorso riformista bipartisan, quello di Marco Biagi, di Tiziano Treu, Maurizio Sacconi e del Jobs Act, che in questi anni ha valorizzato e disciplinato tutte le forme di lavoro, anche temporanee, che prima ricadevano invece nel lavoro nero. ...

Valentina Sganga - l'auriga dei Cinque Stelle. "Investimenti e occupazione con le Olimpiadi - ma stavolta Senza debiti" : E questa maturità politica non ha fatto piacere a qualcuno che, a quanto si dice, teme il suo peso e le sue capacità. In vista proprio del futuro. Già, perché, in pochi mesi da capogruppo, Sganga ha ...