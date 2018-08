Senegalese picchiato | due arresti per odio razziale

Senegalese picchiato - un arresto : 20.02 L'operaio 37enne identificato nei giorni scorsi e accusato di avere picchiato e insultato a Partinico (Palermo) un Senegalese di 19 anni, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di lesioni aggravate dall'odio razziale. Il presunto complice di 34 anni è ricercato. Il provvedimento, che dispone per entrambi i domiciliari, è stato disposto dal gip di Palermo Fabrizio Anfuso su richiesta del pm Gery Ferrara.

Migranti : Senegalese picchiato nel Palermitano - identificato secondo aggressore : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - E' stato identificato un secondo uomo che avrebbe insultato e aggredito giovedì scorso in piazza a Partinico (Palermo), Khalifa Dieng. Il senegalese di 19 anni, ospite da due anni di una comunità, è stato sentito ieri in Procura dal procuratore aggiunto Marzia Sabella

Palermo - l’uomo che ha picchiato migrante Senegalese : “Ero ubriaco” : Il trentaquattrenne di Partinico che ha picchiato un migrante senegalese avrebbe spiegato di essere stato eccessivamente ubriaco. In realtà secondo gli inquirenti si tratta di un'autentica aggressione razzista.Continua a leggere

Partinico - picchiato e insultato in piazza perché Senegalese : “Vattene via - sporco negro” : Un giovane di 19 anni, di origine senegalese, è stato aggredito, mentre lavorava, da un gruppo di ragazzi in una piazza di Partinico, nel palermitano. "Vattene via, sporco negro", gli hanno urlato gli aggressori prima di prenderlo a calci e pugni e insultandolo. Dieng Khalifa, vittima dell'episodio, vive da due anni in Italia.Continua a leggere