Senegalese aggredito a Partinico | un arresto | un altro indagato è ricercato

Senegalese aggredito - fermato un giovane : 17.34 I carabinieri della compagnia di Partinico hanno rintracciato e portato in caserma uno degli aggressori del Senegalese di 19 anni picchiato e insultato, tre giorni fa, mentre serviva ai tavoli in un bar del luogo (PA). L'uomo fermato è un operaio di 34 anni che è stato denunciato per lesioni personali aggravate dall'odio razziale. Avrebbe detto al cameriere: " Vattene nel tuo paese, sporco negro". Diversi testimoni hanno con fermato che ...

Senegalese aggredito in piazza : "Vattene - torna al tuo paese..." : Questa volta non c'erano le armi. Ma calci e pugni che hanno causato a un Senegalese di 19 anni sette giorni di prognosi e segnato l'ennesimo caso di violenza contro extracomunitari. ' torna tene al tuo ...

Partinico - aggredito 19enne Senegalese : 17.10 "Vattene via sporco negro". Così sarebbe stato apostrofato un ragazzo senegalese di 19 anni aggredito e offeso da un gruppo di ragazzi a Partinico (Pa), mentre lavorava servendo ai tavoli in un bar. Il giovane, da due anni ospite di una comunità, ha sporto denuncia. Sarebbe stato insultato e poi preso a pugni e calci,con ferite guaribili in 7 giorni. "Non ho reagito perché gli educatori della comunità mi hanno insegnato che non si ...