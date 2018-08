Senato USA dice sì a 250 milioni $ di assistenza militare per l' Ucraina

Senatori USA avvertono Berlino-Parigi-Londra dei rischi per elusione sanzioni contro Iran - : Alcuni Senatori repubblicani hanno inviato delle lettere alle rappresentanze diplomatiche negli Stati Uniti di Germania, Francia e Regno Unito mettendo in guardia dai propositi di questi Paesi di ...

Pieno sostegno del Senato USA all'Intelligence sui cyber attacchi russi. Con buona pace di Trump : Dopo le generose aperture del presidente Usa al Cremlino che gli sono costate anche l'accusa di "tradimento", l'intelligence e il mondo della sicurezza americani sono insorti contro il capo di Stato ...

Cortina : polizia arresta ex Senatore russo in vacanza - accusato di corruzione : Cortina d'Ampezzo (Bl), 25 lug. (AdnKronos) - È stato arrestato dagli agenti del commissariato di Cortina d'Ampezzo l'ex senatore della Federazione russa Dmitry Krivitskiy che stava trascorrendo una settimana di vacanza nella Perla delle Dolomiti. Il provvedimento del 23 luglio è stato eseguito dall

Vitalizi - l’appello del M5s a Casellati : “Dobbiamo tagliarli al Senato prima della pausa estiva” : Il MoVimento 5 Stelle torna a chiedere alla presidente del Senato Casellati di procedere con il taglio dei Vitalizi "prima della pausa estiva". Intanto Pier Ferdinando Casini rivolge un appello all'ufficio di presidenza della Camera chiedendo di non tagliare il Vitalizi di Franco Grillini: "È a repentaglio il bisogno di cure di un ex parlamentare affetto da un tumore".Continua a leggere

Dazi Usa - Senato : ok mozione contro Trump : 3.05 Monito del Senato Usa contro Trump: con 88 sì e 11 no, è stata approvata una mozione non vincolante che chiede al presidente di ottenere l'autorizzazione del Congresso prima di imporre tariffe invocando la sicurezza nazionale. "Questo è un rimprovero dell'abuso dell'autorità commerciale da parte del presidente", dichiara il sen. repubblicano Jeff Flake, uno dei più critici verso Trump. "Immaginate di essere il Canada e di sentirvi dire ...

Usa - Senato approva mozione che ammonisce Trump sui dazi : Usa, Senato approva mozione che ammonisce Trump sui dazi Usa, Senato approva mozione che ammonisce Trump sui dazi Continua a leggere L'articolo Usa, Senato approva mozione che ammonisce Trump sui dazi proviene da NewsGo.

Senatore Usa - 'governo russo come mafia'. Mosca protesta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Senato USA approva mozione a favore Nato : ANSA, - WASHINGTON, 11 LUG - Con 97 voti a favore e 2 contrari, il SeNato Usa ha approvato una mozione a sostegno della Nato. Il voto, riferisce la Cnn, è avvenuto ieri sera, dopo che Donald Trump è ...

Deputato commenta dichiarazione del Senatore USA sull'inefficacia delle sanzioni - : Il vice presidente della commissione parlamentare per gli affari internazionali Alexei Chepa, in un'intervista a RT, ha commentato la dichiarazione del senatore Ron Johnson, secondo cui le sanzioni ...

Finlandia - Senatori USA discutono con ministro Interno incontro Trump-Putin - : Il ministro dell'Interno finlandese Kai Mykkänen ha discusso oggi con i senatori degli Stati Uniti di sicurezza interna, propaganda internet, minacce ibride, così come il prossimo incontro tra i ...

Comico Usa si finge Senatore e fa uno scherzo telefonico a Trump - : John Melendez ha raccontato di essere riuscito a farsi passare il presidente degli Stati Uniti, che era sull'Air Force One, in meno di un'ora e mezza. La conversazione è stata poi pubblicata sul ...

Il Senato USA reintroduce il ban a ZTE : A rischio anche la licenza software Android, legata a Google, una società che è tra le portabandiera dell'economia USA nel mondo. Dopo alcuni incontri tra i delegati di Washington e di Pechino, si ...

Turchia : domani consegna F-35 da Usa nonostante stop Senato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti - Salvini in Senato : «Senza scusa - per me Conte non vada a Parigi» : Il ministro dell’Interno torna sul caso Aquarius: «Sul fronte Nord Africa, paghiamo tutti l’instabilità portata proprio dai francesi in Libia e a sud della Libia». «Senza scuse ufficiali , Conte fa bene a non andare a Parigi»