“Sembrava acqua | odorava di limone” E il figlio | 2 anni | lo beve Poi il dramma

(Di giovedì 2 agosto 2018) “Gli ho voltato le spalle per pochi attimi, mi sono accorta subito che cosa ero successo perché ha avuto immediatamente problemi respiratori”. Solo un attimo di distrazione. Ma tanto è bastato perché il, 2sse l’olio detergente che la madre, Emily, estetista di Southwell, nel Nottinghamshire, aveva appena usato su una cliente che era andata da lei a farsi una ceretta. Il bambino è finito in coma. L’incidente è avveNuto nel pomeriggio del 29 giugno scorso. Emily, 34, ha raccontato i dettagli della vicenda al Nottingham Post: Era andata a prendere a scuola Bode, questo il nome del piccolo, intorno alle 15. Tornato a casa, il bambino si è messo a giocare con la sorella 15enne Nyla nel giardino che dà sul retro. Ad un certo punto è arrivato a casa il padre e marito di Emily, Lee, 36. “Ho attraversato casa per salutare Lee, poi ho capito ...