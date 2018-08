Segnalati problemi di notifiche Whatsapp per Huawei P10 Lite | tutti i rimedi possibili

Segnalati problemi per il Samsung Galaxy S9 durante l’apertura delle app : tra soluzioni e disagi : Il Samsung Galaxy S9 ha fatto la sua apparizione sul mercato poco meno di sei mesi fa e negli ultimi tempi tutta la luce dei riflettori è finita su alcune offerte molto allettanti per lo smartphone Android, come del resto avrete percepito dal nostro ultimo approfondimento sull'argomento. Tuttavia, di tanto in tanto emergono anche dei problemi molto spesso di natura software che dobbiamo assolutamente prendere in esame, eventualmente individuando ...

Segnalati problemi di audio per Asus ZenFone 2 : possibili rimedi a luglio 2018 : Si torna a parlare in questi giorni di Asus ZenFone 2. Nonostante sia stato lanciato sul mercato più di due anni fa, sono ancora tanti gli utenti che qui in Italia dispongono del device, complice un rapporto tra qualità e prezzo da sempre molto conveniente ed il fatto che in tutto questo tempo a detta di molto non sono trapelati bug tali da indurre il pubblico alla sua sostituzione. Al momento, dunque, le novità riguardanti il device fanno ...

Segnalati problemi con Iliad Italia e l’autenticazione tramite Paypal : Iliad Italia ha sicuramente molti pregi, come quello della tariffa unica vantaggiosa e una copertura complessiva che tutto sommato ad oggi è piuttosto buona,ma è impossibile non sottolineare qualche problema che emerge qua e là con il nuovo operatore che sta provando a proporsi come alternativa ai colossi della telefonia mobile. In particolare, dopo aver preso in esame i costi extra del tutto inaspettati a proposito del trasferimento delle ...

Ikea ritira la bicicletta Sladda : problemi di sicurezza - Segnalati una decina di incidenti : Ikea ritira la bicicletta Sladda: problemi di sicurezza, segnalati una decina di incidenti Ci sono problemi di sicurezza legati alla cinghia di trasmissione che potrebbe rompersi all’improvviso facendo cadere chi sta usando la bicicletta. Per questo motivo, come misura precauzionale, Ikea ha ritirato dal mercato tutte le biciclette Sladda e invitato i clienti a non […] L'articolo Ikea ritira la bicicletta Sladda: problemi di sicurezza, ...