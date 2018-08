Seat Mii - Riorganizzata la gamma di allestimenti e optional

quattroruote

: AMMETTIAMOLO. La vita sarebbe piatta se tutti avessimo gli stessi gusti ?? Ecco perché Mii ?? è in costante evoluzi… - gruppofarina : AMMETTIAMOLO. La vita sarebbe piatta se tutti avessimo gli stessi gusti ?? Ecco perché Mii ?? è in costante evoluzi… -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Laha deciso di rivedere ladella Mii riducendo le opzioni disponibili e le varianti dei modelli. Il listino sarà limitato agliStyle, Chic e FR-Line, ma soprattutto non sarà più disponibile la carrozzeria tre porte, ancora offerta sulle cugine Volkswagen up! e Skoda Citigo. Nessuna modifica sul fronte dei propulsori: il 1.0 aspirato è proposto nelle versioni da 60 e 75 CV a benzina e in quella a metano da 68 CV, con il cambio automatico opzionale solo sul motore più potente. Al di là delle campagne di marketing, l'operazione consentirà di ottimizzare la produzione della vettura.Dotazioni più ricche, meno. Anche l'elenco degliè stato aggiornato, rendendo disponibile solo un numero limitato di pacchetti denominati Easy Flex, Winter Pack e Sensoric Pack. Allo stesso tempo è stata modificata la dotazione di serie. La versione Style è completa ...