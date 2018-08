Scuola | ok a contratto integrativo

Lega : in contratto bimbi no-vax a Scuola : ANSA, - ROMA, 22 GIU - "Sui vaccini polemiche pretestuose dopo le parole del ministro Matteo Salvini. L'inclusione scolastica dei bimbi non vaccinati , per necessità o per scelta, è sia nel programma ...

NoiPa : venerdì l’esigibilità degli stipendi Scuola con gli aumenti da rinnovo Contratto : NoiPa ha ufficializzato le date relative ad emissioni ed erogazioni dello stipendio per il personale della scuola. Mai come stavolta, l’attesa è tanta per l’accredito dello stipendio per personale Ata e insegnanti considerato che si tratta dell’emissione ordinaria dello stipendio di giugno quella con la quale i lavoratori del comparto scuola inizieranno a percepire i nuovi stipendi, adeguati agli aumenti previsti dal rinnovo del Contratto. ...

Riforma Scuola - contratto docenti e Ata 2019-2021 : sindacati chiedono incontro a Bussetti : Nella giornata di ieri, 11 giugno 2018, i sindacati hanno chiesto un incontro al nuovo ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, per un confronto sulle urgenze della scuola e per gettare le basi della trattativa del nuovo contratto dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (Ata), da rinnovare per il triennio 2019-2021. Il punto di partenza dei sindacati che hanno firmato l'invito al ministro Bussetti (Flc-Cgil, ...

Scuola - inviati a Bussetti i dossier più urgenti - tra cui rinnovo del contratto : Il neo ministro Bussetti, nella giornata di ieri, ha ricevuto una lettera accompagnata dai dossier più urgenti sulla Scuola. La FLC CGIL ha scritto il segente comunicato: “Il segretario generale della FLC CCGIL, Francesco Sinopoli, ha inviato oggi (5 giugno 2018, ndr) una lettera al neoministro dell’Istruzione, professor Marco Bussetti, nella quale auspica “l’instaurazione di […] L'articolo Scuola, inviati a Bussetti i dossier più ...