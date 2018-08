Scuola | assunzioni ATA | solo 9 838 su 40 mila posti liberi

Assunzioni 2018/19 docenti Scuola : le tabelle analitiche Miur : Il Miur ha confermato che le Assunzioni 2018/19 del personale docente della scuola, in totale corrisponderanno a 57.322 unità. Le nomine in ruolo su posti di sostegno saranno 13.329. Il Ministero dell’istruzione ha messo a disposizione le tabelle analitiche (per tipologia di posto/classe di concorso e per provincia) .--I 57.322 posti autorizzati dal MEF per le Assunzioni 2018/19 dei docenti della scuola sono già stati suddivisi analiticamente. I ...

Scuola - in provincia di Ragusa : assunzioni di ruolo per 174 docenti : Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato le assunzioni in ruolo del personale docente nelle scuole per il 2018/2019. A Ragusa 174 assunzioni.

Scuola : ecco le assunzioni per l’anno 2018/19 e le altre novità : Buone notizie in tema di assunzioni Scuola. Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti le aveva annunciate giorni fa, firmando il Decreto con cui chiedeva migliaia di assunzioni nel comparto. Non solo docenti tra gli obiettivi reclutativi di Busssetti, ma anche personale Ata, dirigenti scolastici e Dirigenti amministrativi. Il decreto firmato dal titolare del Miur è stato inviato al Ministero dell’economia e delle finanze, in attesa di ...

Assunzioni Scuola 2018/2019 - approvato decreto salva-precari : stabilizzazioni e supplenze : Novita' in arrivo sulle Assunzioni e sulle supplenze dei docenti a partire dall'anno scolastico 2018/2019: è stato approvato venerdì 27 luglio l'emendamento a firma di Lucia Azzolina del Movimento 5 Stelle sulla cancellazione del limite dei 36 mesi per i contratti a termine degli insegnanti precari della scuola. Il provvedimento è entrato direttamente nel decreto dignita' fortemente voluto da Luigi Di Maio per porre un freno alla precarieta' del ...

Scuola - maggioranza posti destinati a assunzioni concentrata al Nord : ... nel corso di una informativa sulle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2018/19, confermando i numeri già comunicati, in attesa degli ultimi controlli del Ministero dell'Economia ai fini dell'...

Scuola - ministro Bussetti su assunzioni e diplomati magistrali : ‘Non serve una nuova riforma’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al noto portale ‘Quotidiano.net’, all’interno della quale ha espresso la propria opinione in merito alla Buona Scuola renziana e alla situazione generale della Scuola pubblica italiana. Bussetti: ‘Non serve una nuova riforma’ Ribadendo la ‘non necessità’ di una nuova riforma della Scuola, il numero uno del dicastero di ...

Assunzioni Scuola 2018/19 : nota Miur con date e istruzioni : Una nota del Miur del 23 luglio inviata agli Uffici Scolastici, stabilisce le istruzioni per le procedure legate alle Assunzioni scuola 2018/19 di docenti, ATA ed educativo. La procedura prevede 4 step: immissioni in ruolo; stipula dei contratti a tempo indeterminato; stipula dei contratti a TD ‘Terzo anno percorso FIT’; trasmissione al MEF per la […] L'articolo Assunzioni scuola 2018/19: nota Miur con date e istruzioni proviene da ...

Assunzioni Scuola 2018/2019 - svolta graduatorie : precedenza ai supplenti di 36 mesi : Arriva la possibile svolta sulle Assunzioni nella scuola per l'anno 2018/2019: gli insegnanti con oltre 36 mesi di supplenza potranno concorrere al posto fisso e, in assenza di disponibilita', godranno della precedenza assoluta nelle assegnazioni delle supplenze. E' quanto prevede il Disegno di legge numero S355, presentato il 9 maggio 2018 dal Presidente della Commissione Istruzione al Senato, il leghista Mario Pittoni, calendarizzabile a breve ...

Scuola - assunzioni 2018/ Idonei concorso infanzia e primaria 2016 reclamano la loro presenza : GM unica : Scuola, assunzioni 2018: gli Idonei concorso infanzia e primaria 2016 fanno sentire nuovamente la loro voce e reclamano la loro presenza nelle graduatorie di merito.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 16:17:00 GMT)

Scuola 57mila le assunzioni di docenti richieste per il 2018/19 : Sono 57.322 le assunzioni di docenti per l'anno scolastico 2018/2019 richieste dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Ministro Marco Bussetti ha firmato l'apposito decreto che è stato inviato al MEF. È prossimo alla formalizzazione, poi, anche il decreto con la richiesta di autorizzazione ...

Assunzioni Scuola 2018/2019 e supplenze : resta l'incognita delle classi di concorso : La richiesta del ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, delle circa 70 mila nuove Assunzioni nella scuola lascia aperta l'incognita delle supplenze degli insegnanti precari e dei posti da assegnare sulle cattedre disponibili e vacanti. Soprattutto considerando le classi di concorso, anche nel prossimo anno scolastico rimarra' il rebus dei docenti che effettivamente si renderanno necessari in determinate materie, questione gia' emersa negli ...

Scuola - 67 mila assunzioni ma le supplenze continuano : Per settembre infatti il Miur ha chiesto al ministero dell'Economia 57.322 assunzioni per i docenti, tra questi circa 44mila dovrebbero essere destinati ai posti cosiddetti comuni e i restanti 13mila ...