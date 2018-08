ilgiornale

: Dove siete? Perché vi nascondete? Scrittori, giornalisti, cantanti, blogger, intellettuali, filosofi, drammaturghi,… - robertosaviano : Dove siete? Perché vi nascondete? Scrittori, giornalisti, cantanti, blogger, intellettuali, filosofi, drammaturghi,… - News4UDC : RT @18_03_1968: Scrittori e youtuber? No, i veri intellettuali sono i vecchi prof - 18_03_1968 : Scrittori e youtuber? No, i veri intellettuali sono i vecchi prof -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Che cos'è un intellettuale oggi? Diciamo meglio: che cos'è un intellettuale nell'epoca di Salvini? A chi diamo questo nome? Che cos'è nell'immaginario generale, quell'immaginario che viaggia sui media di ogni genere e natura, dai giornali ai social alle chiacchiere sul pianerottolo, e poi ci rimbalza dentro, inevitabilmente? E, soprattutto: qual è il contributo che il mondo intellettuale può dare al Paese per il mantenimento e il rafforzamento della libertà di tutti?E per finire: dov'è che la libertà è più in pericolo?Sento dire che un ventenne di oggi non si alimenta più come un tempo di autori classici. La mia generazione crebbe con Kafka, Dostoevskij, Proust. Molti sostengono che questo oggi - non solo in Italia ma nel mondo - non è più vero, che nel romanzo di formazione di un ventenne di oggi quel patrimonio di frasi, concetti, illuminazioni tratte dai Classici, e che negli anni ...