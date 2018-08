Screenshot Samsung Galaxy On6

Come fare Screenshot Samsung : Chiunque si trovi alle prese con un nuovo smartphone, potrebbe trovarsi nella necessità di imparare da capo a svolgere compiti semplici. Tra questi, senza dubbio, va inserita la possibilità di “catturare” screenshot del display, funzione ormai data per scontata ma che potrebbe mettere in crisi tutti quegli utenti che hanno deciso di acquistare un dispositivo di brand differente rispetto al precedente. Non ci perderemo in chiacchiere ...