Dispersi cinque Scout in provincia di Pordenone : cinque scout risultano Dispersi dalla serata del 1 agosto dopo un'escursione nella zona delle dighe di Tramonti di Sopra, in provincia di Pordenone. Le ricerche degli uomini del Soccorso Alpino di Maniago e dei carabinieri della stazione di Meduno sono scattate all'alba. Sulla zona, che non ha copertura cellulare, nella tarda serata di ieri si è abbattuto un violento temporale.

Udine : sani e salvi 5 Scout di Venezia dispersi da ieri in montagna : Sono stati recuperati e tratti in salvo i cinque scout di Venezia dispersi da ieri sera in zona impervia sopra Forni di Sotto (UD). Li hanno recuperati i tecnici del Soccorso Alpino di Forni di Sopra assieme ai tecnici della Guardia di Finanza di Tolmezzo dopo che questa mattina intorno alle sei e trenta l’elicottero della Protezione Civile con a bordo il team di soccorso li ha individuati dall’alto nascosti dalle fronde di alcuni alberi. I ...

Scout dispersi sul monte Morrone - trovati e salvati grazie al Gps : L'Aquila - Sono stati tratti in salvo gli Scout in difficoltà sul monte Morrone, al confine tra le province di Pescara e L'Aquila. Il gruppo, di Luco dei Marsi (L'Aquila), era composto da 12 Scout di età compresa tra i 16 e i 55 anni (di cui 6 minorenni). Erano partiti da Badia di Sulmona (L'Aquila) per percorrere la prima parte del sentiero dello Spirito, sulle tracce dell'eremita Pietro Da Morrone, poi ...

Salvati Scout dispersi su monte Morrone : ANSA, - ROMA, 29 LUG - Sono stati tratti in salvo dai Carabinieri Forestali 12 scout che si erano persi durante la notte sul monte Morrone, in Abruzzo. Il gruppo, di età compresa tra i 16 e i 55 anni, ...

