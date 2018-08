Scoperti gli aggressori di Daisy Osakue | l' atleta ferita due giorni fa a Moncalieri

Giallo in una biblioteca danese - Scoperti fra gli scaffali tre libri all'arsenico : libri che, se sfogliati, avrebbero forse potuto danneggiare seriamente la salute degli ignari lettori. Non è la trama di un romanzo, ma una scoperta reale. Proprio come accade ne 'Il nome della Rosa', il romanzo di Umberto Eco da cui è stato tratto un film di grande successo, due ricercatori hanno rinvenuto all'interno di una biblioteca universitaria in Danimarca tre antichi volumi 'avvelenati'. Erano rivestiti di una vernice a base di arsenico, ...