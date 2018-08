Scomparsi 5 ragazzi scout Paura tra le montagne italiane Cosa sta succedendo

caffeinamagazine

(Di giovedì 2 agosto 2018) Da ieri, di loro, non si hanno più notizie. Sono comenel nulla nei boschi di Tramonti di Sopra, nel Pordenonese. A quanto si apprende, nella giornata di ieri la zona è stata spazzata da una forte grandinata che ha causato la caduta di rami e alberi nelle strade che costeggiano lebattute dal gruppo. Gruppo che avrebbe dovuto far ritorno di sera ma di loro nessuna traccia. Ad ostacolare le ricerche, partite immediatamente, il fatto che la zona non si coperta de rete mobile. Idovevano fare rientro prima di sera ma di loro nessuna traccia; è scattato subito l’allarme. In questa zona non c’è copertura per la telefonia mobile. I giovani, quindi, non sono riusciti a chiamare con il cellulare i loro accompagnatori al campo base. Sono state allertate le squadre del soccorso alpino del Cnsas e sul posto ci sono anche i carabinieri della stazione di ...