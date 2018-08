: #Scieri,la madre:luce in fondo al tunnel - CyberNewsH24 : #Scieri,la madre:luce in fondo al tunnel - TelevideoRai101 : Scieri,la madre:luce in fondo al tunnel - GDS_it : Un arresto e altri due indagati per la morte del #parà Scieri. La madre: 'Ma dopo 19 anni nessuno ci ridarà Emanuel… -

"Ci siamo sentiti abbandonati.Lottavamo contro questi muri di gomma" ma "ho sempre avuto fiducia che prima o poi si riuscisse ad afferrare il bandolo della matassa: adesso vedo finalmente ladella verità inal". Così Isabella Guarino,di Lele, il parà creduto suicida e invece probabilmente ucciso per vicende di nonnismo Sono tre gli ex militari indagati per concorso nell'omicidio. "Mi sento frastornata -ha detto- per una notizia che attendevo da 19 anni. Ma non ho più un figlio che amavo e mio marito".(Di giovedì 2 agosto 2018)