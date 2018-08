Schianto tremendo | Cesare muore sul colpo Ancora sangue sulle strade italiane

caffeinamagazine

: Tremendo schianto stanotte sull'Asse Mediano altezza Giugliano, auto accartocciate #GiuglianoInCampania su… - InterNapoli : Tremendo schianto stanotte sull'Asse Mediano altezza Giugliano, auto accartocciate #GiuglianoInCampania su… - trevisotoday : Vittorio Veneto, tremendo schianto tra auto: gravissimo un 50enne - TuttoQuaNews : RT @qn_carlino: #Modena, tremendo schianto: morto un 60enne, gravissimo un altro uomo, 70 anni, che era a bordo della stessa auto https://t… -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Un incidente drammatico: un morto, il fratello della vittima ferito in modo gravissimo e un altro uomo, che era alla guida dell’auto che si è scontrata con le moto su cui viaggiavanoe Angelo Sanna, è finito in ospedale. Questo è il bilancio del tragicoavvenuto il 1 agosto in Sardegna, lungo la strada provinciale 48, nel tratto tra Lunamatrona e Sanluri. La dinamica non èstata chiarita, ma come riporta L’Unione Sarda, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri delle stazioni di Lunamatrona e di Gesturi e del nucleo radiomobile della compagnia di Sanluri, intervenuti subito sul posto per i rilievi, i fratelli Sanna stavano viaggiando in sella alle proprie moto, una Yamaha R6 e una Bmw 1000, quando, per causein via d’accertamento, si sono scontrati contro una Ford Fiesta che stava svoltando in una strada di campagna. Un ...