Schianto in Sardegna Due moto contro un auto | Cesare muore | gravissimo il fratello

GEORGE CLOONEY - INCIDENTE IN MOTO IN SARDEGNA/ Video - lo Schianto con il pulmino è impressionante : GEORGE CLOONEY, INCIDENTE stradale in SARDEGNA, ultime notizie: scontro in scooter, ricoverato in ospedale. L'attore hollywodiano, a Olbia per una serie tv, non è in grave condizioni(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 23:27:00 GMT)