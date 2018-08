tuttoandroid

: #Satispay introduce i “Risparmi” e può essere usato per le ricariche #Tiscali - TuttoAndroid : #Satispay introduce i “Risparmi” e può essere usato per le ricariche #Tiscali -

(Di giovedì 2 agosto 2018)rende disponibile la nuova funzione "Risparmi", per mettere da parte piccoli importi all'interno di più salvadanai. Inoltre, orarientra tra i metodi di pagamento per letelefoniche, effettuate sia dal sito sia dall'app My. L'articoloi “Risparmi” e puòper leproviene da TuttoAndroid.